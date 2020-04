Avec l'IoT, PTC facilite la vie des sociétés reconverties dans la production de masques

Via la réalité augmentée et les capteurs connectés, le fournisseur américain de solutions dédiées au cycle de vie des produits favorise la continuité d'activité des industriels.

Nombre d'entreprises orientent leur activité dans la production de masques médicaux ou de gel hydro-alcoolique pour faire face à la crise sanitaire. Pour les aider dans la reconversion de leur chaîne de production et faciliter leurs échanges avec des experts de ces domaines, le fournisseur américain de solutions dédiées au cycle de vie des produits PTC s'appuie sur son application d'assistance à distance Vuforia Chalk, mis à disposition jusqu'à fin juin.

Avec cet outil logiciel, les utilisateurs peuvent visualiser de chez eux un site, en avoir les données en temps réel grâce aux capteurs et annoter l'image par des flèches ou des couleurs pour aiguiller les techniciens sur place munis d'un casque de réalité augmentée ou de leur smartphone . "Philips produit aux Etats-Unis des ventilateurs pour lutter contre la pandémie, l'entreprise bénéficie grâce au logiciel d'une équipe support à distance", cite en exemple Olivier Helterlin, PDG de PTC en France et vice-président des ventes pour la France et le Benelux.

PTC, qui a maintenu ses 200 salariés en France en activité en télétravail, a enregistré une montée en flèche de l'utilisation de l'application en quelques jours, qui atteint plus de 10 000 utilisateurs dans le monde. Le groupe participe par ailleurs par le biais de ses logiciels au projet de production de ventilateurs pour les respirateurs médicaux, mené au Royaume-Uni par le consortium baptisé VentilatorChallengeUK.

"La crise sanitaire fait apparaître de forts besoins de monitoring à distance des machines industrielles et l'IoT en est une brique essentielle, souligne Olivier Helterlin. Quand les chaînes logistiques vont toutes se remettre en route, les cadences vont s'accroître et l'IoT permettra de s'assurer des bonnes conditions de mises en œuvre." Pour lui, les objets connectés industriels permettront également de soutenir le secteur de l'aéronautique, sévèrement impacté par la crise du coronavirus, "en optimisant leur chaîne de production et en assurant une maintenance prédictive indispensable à ces acteurs pour l'efficacité de leur activité".

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

PTC estime ainsi que le marché de l'IoT va s'accélérer dès que les déploiements pourront de nouveau s'effectuer. "Plus l'on pourra prendre la main à distance sur les machines, plus l'on évitera les ruptures de chaîne", assure Olivier Helterlin. Selon une étude réalisée en mars dernier par PTC et le cabinet de conseil Boston Consulting Group auprès de plus de 200 dirigeants d'entreprise, 80% des sondés considèrent que l'IoT et la réalité augmentée deviendront des standards dans leur industrie dans les cinq ans. "Nos clients arrivent à maturité sur ces technologies et 2020 s'annonçait comme l'année des déploiements à grande échelle. Il ne fait aucun doute que la crise sanitaire va accélérer ces projets", conclut Olivier Helterlin, dont le principal challenge pour les mois à venir sera de convertir les services de PTC en mode SaaS.