Leroy Merlin se lance dans la vente d'objets connectés sous sa marque

Une gamme d'ampoules connectées a été conçue par les équipes de la marque de Leroy Merlin, Lexman. Une première étape du groupe dans le développement de ses propres produits connectés.

Leroy Merlin enrichit son écosystème Enki… avec ses propres objets connectés. Le groupe lance à partir de ce lundi 19 octobre une gamme d'ampoules connectées sous sa marque Lexman. Ces six références d'ampoules compatibles avec la box Enki et reliées en zigbee sont pilotables avec une télécommande et à la voix, avec Google Assistant et Amazon Alexa. Jusqu'à présent, Enki s'appuyait sur des produits IoT fabriqués par des partenaires. Un changement que le responsable IoT et Enki chez Leroy Merlin explique par la volonté d'offrir des objets pérennes : "Il est stratégique pour Leroy Merlin d'avoir ses propres objets connectés pour développer l'expérience utilisateur dans la maison connectée et ne pas dépendre uniquement de produits dont la marque pourrait un jour disparaître", détaille Pierre-Yves Hadengue, chief IoT officer, en citant l'exemple des produits proposés sur les plateformes chinoises.

Avec cette nouvelle orientation, Leroy Merlin met en avant sa volonté de proposer des appareils sécurisés. Cela fait trois ans que les équipe de Lexman travaillent sur ce projet. "Créer des ampoules connectées n'est pas si simple. Nous avons pris le temps nécessaire pour sortir une gamme de qualité. Nous avons notamment développé notre SDK pour garantir l'intégration des produits wifi en toute sécurité", précise le responsable IoT.

Avec la conception d'objets, Leroy Merlin ajoute une nouvelle corde à son arc. Mais ce savoir-faire n'est pas nouveau dans le groupe Adéo. "Nous avons déjà toutes les compétences en interne pour concevoir nos produits", souligne Pierre-Yves Hadengue, qui rappelle qu'un tiers du chiffre d'affaires d'Adéo (23 milliards d'euros en 2018, ndlr) est réalisé par la vente de ses propres produits. L'organisation des équipes Enki ne sera pas modifiée. Un premier essai avait été fait avec la commercialisation de solutions pour la motorisation de volets roulants en marque propre : Evology. Le module Evology dédié à l'éclairage sera remplacé en 2O21 par celui de la marque Lexman.

Une gamme sécurité en janvier 2021

Pour Pierre-Yves Hadengue, cette stratégie ne remet pas en cause ses relations avec ses partenaires. "Nous ne sommes pas concurrents de Legrand ou Somfy par exemple, mais complémentaires à eux. Nous proposons plus d'usages aux consommateurs mais nous continuons de nous concentrer sur le software et laissons les industriels se spécialiser sur le hardware." Leroy Merlin poursuit en parallèle les collaborations et va annoncer en novembre un partenariat visant à enrichir ses offres d'ampoules avec une autre gamme connectée, cette fois en wifi. De nouvelles références d'ampoules et de prises viendront compléter les quelque 400 objets connectés de 20 marques différentes pilotables par Enki. Pour tirer de la valeur de l'écosystème et faire valoir l'interopérabilité entre industriels européens, Pierre-Yves Hadengue milite pour la création d'une alliance européenne.

L'objectif du groupe est avant tout de démocratiser l'usage des objets connectés dans la maison. "Alors que sur le marché les premiers prix des produits débutent à 25 euros, notre gamme va de 9,90 euros pour la simple ampoule à 29,90 pour le pack comprenant deux ampoules et la télécommande. Nous tenons à ce que les produits restent accessibles pour favoriser leur adoption", affirme Pierre-Yves Hadengue. Leroy Merlin voulait également supprimer la nécessité pour les utilisateurs de créer un compte chez ses partenaires avant de pouvoir connecter leurs appareils à la box Enki. La télécommande pilotant les ampoules détient par ailleurs des boutons "raccourcis" d'Enki pour lancer des scénarii directement.

Pour ses propres gammes d'objets connectés, Leroy Merlin a choisi de débuter par l'éclairage, une demande forte des consommateurs. "Il y a en moyenne près de 25 ampoules dans une maison, c'est le produit le plus utilisé et qui rend facile la programmation de scénarii. Par exemple, les ampoules peuvent s'éclairer en rouge si l'on oublie de fermer un volet", observe-t-il. La gamme sera enrichie en novembre prochain de prises connectées.

En janvier 2021, Leroy Merlin étoffera sa propre collection d'objets connectés avec une gamme en Zigbee dédiée aux produits de sécurité pour la maison. Elle comprendra notamment des alarmes connectées. "Pour le grand public, les objets connectés commercialisés oscillent souvent entre futilité et utilité. Nous voulons montrer qu'avec ces usages, Enki est utile", soutient Pierre-Yves Hadengue. A terme, Leroy Merlin proposera des devices pour l'ensemble des domaines couverts par la marque, du chauffage aux automatismes.