InUse lève 2,4 millions d'euros pour internationaliser sa plateforme IoT

La start-up, qui a déployé sa plateforme dans 150 usines, gagne en taille et renforce sa stratégie autour des distributeurs.

La reprise de l'activité profite pleinement à InUse. L'éditeur français d'une plateforme IoT, qui s'est fixé cette année pour objectif d'accompagner les distributeurs dans la vente de services, lève 2,4 millions d'euros. Une stratégie gagnante : ce sont justement deux distributeurs qui ont majoritairement pris part au tour de table, le japonais Argo Graphics et le suédois Technia, qui était lui déjà actionnaire de l'entreprise. Plusieurs business-angels ont également participé.

Créée en 2015 par Laurent Couillard, son directeur général, et Etienne Droit, son président, la plateforme d'InUse a la particularité d'offrir des services intégrés en SaaS pour permettre aux industriels d'optimiser le fonctionnement de leurs équipements et de réduire l'impact environnemental de leurs usines. InUse a choisi de faire fonctionner sa plateforme avec des outils en low-code pour faciliter la prise en main par les clients. "Les confinements ont poussé les industriels à s'intéresser aux solutions pour digitaliser leurs équipements, ce qui a facilité le processus de levée de fonds", observe Laurent Couillard. L'éditeur IoT a signé plusieurs contrats avec des industriels au cours du premier semestre 2021, notamment avec la société française spécialisée dans les équipements intelligents destinés au tri des déchets et au recyclage Pellenc ST. InUse compte au total plus d'une vingtaine de clients ayant déployé sa solution dans 150 usines présentes en Europe, en Amérique du Nord et au Japon (lire notre article : La Shem digitalise la maintenance de ses centrales hydroélectriques).

Pour développer ses ventes indirectes, l'éditeur a placé les équipementiers au cœur de sa stratégie. InUse s'est associé en juin dernier avec la société de conseil en management Noventum pour coacher ces derniers dans le passage de la vente de produits à la vente de services. La société a également orienté son business model vers un abonnement au nombre de machines connectées, un modèle qui correspond mieux aux besoins des équipementiers. "Le marché des fabricants de machines dispose d'un réseau de fournisseurs pour la partie PLM, mais Autodesk et Dassault System ne fournissent pas de solutions IoT, nous donnant l'opportunité de le faire. Ainsi, en faisant le choix de commercialiser de nouveaux services digitaux via notre solution, nos clients équipementiers ne vendent plus seulement des machines mais aussi des services qui diversifient leurs sources de revenus. Cette évolution s'inscrit pleinement dans la transformation des équipementiers vers l'equipment-as-a-service", explique Laurent Couillard.

De la start-up à la scale-up

Cette levée de fonds est par ailleurs un moyen pour InUse de développer son expansion géographique. Avec Argo Graphics, InUse renforce davantage sa présence au Japon. "Il y a une vraie compatibilité entre le monde hardware, très développé au Japon, et le monde logiciel dont nous faisons partie, qui y est peu représenté", analyse Laurent Couillard. L'entreprise prévoit également de compléter son réseau de distribution. L'objectif est de nouer au total huit partenariats qui couvrent les zones industrielles les plus importants d'ici deux ans : en Allemagne, en Europe du Sud et aux États-Unis. "Un partenariat en Allemagne sera annoncé ce mois-ci", fait savoir Laurent Couillard.

Cette croissance économique va de pair avec la croissance de la jeune pousse. InUse recrute une dizaine de profils – en R&D, marketing et ventes – pour faire croître ses effectifs de 20 à 30 personnes. "Avec cette levée de fonds, nous passons du statut de start-up à celui de scale-up, se réjouit son directeur général. Cela nous pousse à revoir notre organisation pour travailler avec des partenaires et à diriger dans le temps plusieurs sujets stratégiques."

Les défis auxquels InUse devra faire face sont encore nombreux. La plateforme, en regroupant une série de technologies, continue de poser une multitude de questions aux clients. "La plateforme est un sujet technique, pour savoir comment y connecter ses appareils, mais aussi un sujet de cybersécurité des données et de compétences pour passer à l'échelle et avoir une solution multi-langues", rappelle Laurent Couillard. InUse a déjà réalisé deux levées de fonds inférieure à un million d'euros, en pré et fin d'amorçage. Cette troisième opération doit lui donner les moyens de doubler son chiffre d'affaires 2021 – non divulgué – en 2022. InUse a déjà doublé son chiffre d'affaires 2021 par rapport à celui de 2020.