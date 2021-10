IoT Business Hub 2021 : découvrez les gagnants

Le prix, remis par le cabinet de conseil BearingPoint, fait la part belle aux solutions ayant un impact sur la santé et l'environnement. Il est remis ce mardi 12 octobre par le jury, dont fait partie le JDN.

Crise sanitaire oblige, les projets présentés cette année à l'IoT Business Hub se sont démarqués par leur impact sur l'environnement et la santé. Parmi la cinquantaine de dossiers reçus, treize finalistes ont été sélectionnés par les équipes de BearingPoint.

Chacun d'eux a présenté sa solution le 24 septembre dernier devant un jury composé de Sylvain Chevallier, associé chez le cabinet de conseil français BearingPoint, Vincent Cotard, VP & Head of Consumer Healthcare chez Sanofi, Emmanuel COX, manager Data & Accélération Digitale chez SNCF Réseau, Valérie Cussac, vice-présidente exécutive Smart Mobility Services chez Orange Business Services, Emmanuel Passilly, responsable d'investissement Smart City à la Caisse des Dépôts et Michel Vanhaesbroucke, directeur d'EDF Pulse. Le JDN a également participé au jury. Les prix ont été remis ce mardi 12 octobre à Paris.

Le vainqueur à la fois du Grand Prix de l'IoT Business Hub et de la catégorie "Territoires et équipements intelligents" est la start-up Robeau, pour son capteur de mesure des consommations en eau destiné au tertiaire. Les fondateurs rappellent que "visualiser ses consommations d'eau permet de les réduire de 25 à 50% et d'éviter toute fuite". Plus de 10 000 capteurs ont été déployés dans les canalisations d'une centaine de clients en 2021. Les dirigeants de Robeau comptent en commercialiser plus d'un million d'ici à 2025.

La start-up Magma Technology s'est distinguée dans la catégorie "Opérations". Cette entreprise de suivi de livraisons de bout en bout, qui compte une douzaine de personnes, travaille déjà avec une quinzaine de géants de la distribution, dont Carrefour, Casino ou But. Pour ce dernier, Magma a déployé plus de 250 objets connectés pour couvrir 60% de ses flux logistiques assurés par une trentaine de transporteurs entre les 300 magasins de la marque.

Dans la catégorie "Santé et sécurité des personnes", le prix est décerné à IoThink Solutions pour sa solution autonome d'assistance aux travailleurs isolés dans les tunnels routiers, développée avec New Horizons. Près de 400 travailleurs sont déjà équipés, pour être localisés notamment en cas de risque d'incendie. Les deux entreprises ne comptent pas s'arrêter là. Elles projettent la mise au point d'EPI connectés et de solutions pour la logistique maritime et aérienne.

La start-up Cozy Air s'est quant à elle démarquée dans la catégorie "Qualité de l'air". Au-delà de son capteur en forme de pyramide inversée, destiné à séduire les utilisateurs par son design, Cozy Air a développé un assistant pour indiquer à l'occupant l'impact de ses activités (cuisine, sport à domicile, etc) sur la qualité de l'air. Cozy Air, qui a déployé plus de 500 capteurs depuis trois ans et réalisé un chiffre d'affaires de 350 000 euros, entend profiter de l'intérêt pour la qualité de l'air, suscité par la crise sanitaire, pour réaliser un chiffre d'affaires de trois millions d'euros l'année prochaine.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Séduit par sa solution destinée à aider les fabricants de machines agricoles à connecter leurs équipements et le parcours de son fondateur Guillaume Fournier, qui en a eu l'idée au Canada et a immédiatement internationalisé son entreprise, le jury a attribué un prix spécial à la start-up IoT Express. Lancée sur le marché en novembre 2019, IoT Express compte 15 clients auprès de qui elle a déployé 110 boîtiers. Son objectif : atteindre 50 clients actifs fin 2022 avec 1 000 boîtiers commercialisés.