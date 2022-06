IoT Awards 2022 : qui sont les six gagnants ?

La remise des trophées de cette sixième édition, à laquelle participe le JDN, a lieu ce jeudi 30 juin sur le salon IoT World + MtoM à Paris, Porte de Versailles.

Les IoT Awards ont pour ambition de "mettre en exergue des projets dans lesquels se retrouvent ambition, talent, imagination, excellence et respect", rappelle leur fondateur Philippe Grange. Parmi la douzaine de projets lauréats notés, les six vainqueurs de cette sixième édition sont dévoilés ce jeudi 30 juin au salon IoT World + MtoM.

C'est à un projet dans la medtech qu'est accordé l'IoT Lab Award, mettant en avant un projet conduit dans les laboratoires de recherche. L'entreprise française Axelife, présidée par Magid Hallab, est félicitée pour ses recherches menées en collaboration avec l'Université Paris XIII pour le développement d'une IA au service du cœur. Démarré en juin 2021 et devant se poursuivre jusqu'en juin 2023, ce projet vise à analyser les ondes du pouls afin d'améliorer la prévention des risques cardiovasculaires.

Le Prix du Jury 2022 revient quant à lui à l'expérimentation "supervision, sécurisation, optimisation des infrastructures de réseaux" de la société française d'ingénierie et de conseil Optimiz Networks. L'enjeu qui a guidé le projet : assurer la pérennité des infrastructures de réseaux. Destinée dans un premier temps au secteur des télécoms, la solution consiste à monitorer les ouvertures de portes des armoires télécoms, à détecter la présence d'eau dans les shelters et à mesurer l'inclinaison des poteaux. Une expérimentation in situ est réalisée depuis avril 2022 sur le réseau THD du Syndicat Intercommunales d'Electrification de la Loire - Territoire d'Energie (SIEL-TE).

L'IoT Award du projet Innovant est attribué au projet Smartems IRVE de la société d'ingénierie industrielle Sirea. Son objectif : piloter les processus de charge complexes de véhicules électriques en simultané. Après des tests pendant six mois dans sur son propre site à Castres, Sirea a pu déployer le systèmes chez ses clients depuis deux ans et est désormais capable de piloter jusqu'à 12 bornes de recharges, couplés à des systèmes de stockage d'énergie sur batteries.

L'IoT Award du projet High-Tech est décerné à l'offre Open IoT Safe de Kigen en faveur d'un réseau smart grids compatible eSIM. Le projet est né d'un constat : le plus grand obstacle à la décarbonisation du réseau électrique n'est pas le manque de nouvelles ressources énergétiques renouvelables, mais l'absence de normes partagées permettant d'identifier le nombre croissant de ressources énergétiques propres, de vérifier et de gérer les transactions sur celles-ci. Kigen Open IOT Safe inclut des clefs privées générées au plus tôt dans la chaîne, qui ne quittent jamais l'eSIM et assurent une protection maximale pour authentifier les objets intervenant sur la plateforme Energy Web.

L'IoT Award du projet Ambitieux est remis à l'initiative INFRABIRD du fabricant Nexans, second projet en faveur des télécoms. Sa solution concerne le maintien en qualité du réseau physique, notamment les armoires de rue où se concentrent le plus grand nombre d'interventions. Sont effectués une traçabilité des intervenants et des interventions, une supervision de l'état des équipements, une interaction avec les SI des opérateurs et la gestion d'alerte. A terme, d'autres éléments d'interconnexion du réseaux optiques pourront être équipés et supervisés.

Enfin, l'IoT Award du projet Compliant récompense les lunettes intelligentes à reconnaissance vocale embarquée de Vivoka, destinées aux industries, aux chaînes d'approvisionnement ou au secteur médical. Le développement de cette technologie vocale embarquée basée sur de l'Intelligence artificielle a nécessité quatre ans de R&D et l'implication de 30 chercheurs et ingénieurs. La conception en "privacy by design" pour respecter le RGPD a séduit le jury cette année.