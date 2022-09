Coyote Secure couple LoRa et Sigfox pour retrouver les véhicules volés

En travaillant avec Orange Business Services à l'ajout du réseau LoRaWAN au service Coyote Secure, fonctionnant initialement avec le réseau Sigfox, Coyote s'engage dans la convergence des technologies à grande échelle.

Coyote Secure permet par son traceur de retrouver 91% des véhicules volés de ses clients en moins de 48 heures. Pour améliorer encore les performances de son offre et atteindre pratiquement 100%, l'entreprise française, connue pour son service d'aide à la conduite, a choisi d'intégrer le réseau LoRaWAN de l'opérateur Orange à Coyote Secure, qui fonctionne depuis 2018 avec le réseau Sigfox. "Nous sommes agnostiques en matière de technologie, notre objectif est d'apporter le meilleur à nos clients et nous faisons pour cela le choix de la convergence des connectivités", affirme Jérôme Arnac, directeur marketing chez Coyote.

Pour Coyote, l'avantage majeur d'intégrer LoRaWAN est de bénéficier d'une couverture additionnelle, réduisant les risques de zones blanches. "Une fois que le signal est détecté, la localisation est plus précise avec les deux réseaux pour faciliter le travail de nos équipes sur le terrain qui valident la position exacte du véhicule", explique Jérôme Arnac. Selon lui, les deux connectivités sont aussi performantes l'une que l'autre en cas de brouillage ou d'enfouissement. L'autonomie est un autre argument décisif pour Coyote : "Les technologies LPWAN sont clé pour assurer la durée de vie de notre traceur, qui est de quatre ans", précise Jérôme Arnac.

"L'ajout du réseau LoRaWAN est compris dans l'amélioration continue de la solution"

L'intégration du réseau a mobilisé pendant six mois une équipe de dix personnes chez Coyote. "Bénéficier d'une double connectivité a demandé une certaine expertise et un travail de redesign de la solution, même si nous avons voulu que ce soit le plus minime possible", raconte le directeur marketing. Un expert d'Orange Business Service les a accompagnés, notamment pour interconnecter le service avec la plateforme IoT d'Orange. "Nous avons commencé par quelques dizaines de devices puis élargi à l'ensemble des nouveaux produits", détaille Pierre-François Valton, directeur commercial Smart Mobility Services, IoT chez Orange Business Services.

Les principales discussions n'ont pas porté sur des aspects techniques mais sur le modèle d'affaires entre les deux partenaires, pour déterminer quelle rémunération définir. "Pour les clients, cela ne changera rien. Nous conserverons un abonnement à 14,99 euros par mois ou à 179 euros l'année. L'ajout du réseau LoRaWAN est compris dans l'amélioration continue de la solution", prévient Jérôme Arnac, satisfait d'être associé à un opérateur comme Orange pour garantir la pérennité de la solution sur le long-terme. Les clients n'ont par ailleurs pas à se préoccuper du traceur, ce dernier étant installé par des professionnels (la pose est facturée 99 euros, de plus de l'abonnement, ndlr).

Ce projet de Coyote s'inscrit dans un déploiement à grande échelle. Coyote prévoit l'installation de 100 000 boîtiers Coyote Secure en 2022, ce qui représente 50% d'augmentation par rapport à 2021. L'entreprise française a renforcé son expertise dans la récupération des véhicules après vol en 2018 avec le rachat de la société Traqueur, spécialiste des dispositifs de traçabilité après vol. "Les vols ne cessent d'augmenter depuis la fin des confinements liés à la crise sanitaire", constate Jérôme Arnac, rappelant qu'en 2021, 122 700 véhicules ont subi un vol. L'entreprise s'oriente de surcroît vers une offre dédiée au BtoB, en particulier dans le BTP. "Il y a une forte demande dans ce secteur car, quand des engins ou des véhicules contenant du matériel sont volés, c'est toute l'activité qui s'arrête", dévoile Jérôme Arnac.