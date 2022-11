Ubiant place sa filiale de R&D en liquidation judiciaire et recentre son activité

L'entreprise lyonnaise spécialisée dans la gestion de l'énergie des bâtiments résidentiels et tertiaires va se concentrer sur l'autoconsommation collective.

Que les partenaires d'Ubiant qui ont vu passer l'annonce de sa liquidation judiciaire se rassurent : ce n'est pas l'entreprise spécialisée dans le smart building en elle-même qui met la clé sous la porte, mais sa filiale R&D du même nom. "Notre filiale R&D Ubiant SAS a été placée en redressement judiciaire l'année dernière. Elle en est sortie en décembre dernier dans le cadre d'un plan de continuation mais la créance impayée d'un client a conduit directement à la liquidation judiciaire sans délai supplémentaire", explique son PDG, Emmanuel Olivier.

Le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire le 2 novembre dernier, à la suite de la cessation des paiements en date du 15 septembre. L'annonce légale a été publiée dans le Bodacc le 13 novembre. Avec l'arrêt de sa filiale, Emmanuel Olivier a décidé de mettre un terme à ses développements liés au BOS, le Building Operating System. "Tant qu'il n'existe pas d'OS en open source pour le BOS, cela ne fonctionnera pas", estime-t-il.

Créée en 1992, la société va se recentrer sur ses activités liées à la gestion des consommations électriques. Ubiant ne compte en effet pas se laisser abattre par cet épisode et prévoit de rebondir avec le lancement début 2023 d'une plateforme SaaS sur le thème de l'autoconsommation collective. "Le bâtiment est un marché très compartimenté, nous allons donc essayer de mieux adapter nos offres à la filière", confie Emmanuel Olivier, en faisant référence aux outils dédiés à répondre aux exigences du Décret Tertiaire et des impératifs de sobriété, avant d'ajouter : "Nos 17 associés sont motivés pour continuer et satisfaire les projets, le plus important dans cette période de restrictions énergétiques. Nous avons trois millions d'euros de fonds propres, c'est suffisant pour nous relancer."

L'atout d'Ubiant pour se redresser est d'évoluer dans le domaine de la consommation énergétique des bâtiments à un moment où il y a une prise de conscience des clients quant aux besoins. Des concurrents confirment de leur côté que l'actualité porte fortement l'activité. Emmanuel Olivier en est d'ailleurs persuadé, "il y aura un après à l'hiver 2022". Le PDG compte aussi renommer l'entreprise pour éviter toute nouvelle confusion, l'annonce ayant porté un coup à son image. Le choix du nouveau nom n'est pas encore arrêté.