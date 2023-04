Google Nest met fin à ses produits Nest Secure et Works with Nest

Le géant américain a annoncé l'arrêt du service Works with Nest à partir du 29 septembre 2023 et du Nest Secure à compter du 8 avril 2024, en raison du matériel, difficile à maintenir.

Quelques jours après avoir annoncé l'abandon de ses vêtements connectés et de l'application Jacquard, Google enterre son service Nest Secure. Les utilisateurs de cette offre de sécurité ont jusqu'au 8 avril 2024 pour protéger autrement leur maison. A partir de cette date, Nest Secure ne sera plus accessible dans l'application Nest et la caméra connectée Dropcam disparaîtra du marché. Pour conserver les vidéos de votre Dropcam, il vous faudra les télécharger et les enregistrer avant cette date.

Google a fait savoir à ses clients qu'ils recevront un coupon de réduction de 200 dollars à utiliser sur le Google Store, ou une réduction pour une offre de sécurité de l'entreprise américaine ADT, afin de changer de technologie. Le géant américain a indiqué dans un billet de blog qu'il "est de plus en plus difficile de continuer à mettre à jour ces produits compte tenu du matériel et des options plus récentes disponibles".

Deuxième service à passer sous le couperet : Works with Nest. Ce service d'API, créé en 2014 pour connecter des produits tiers aux produits Nest, cessera à partir du 29 septembre 2023 et toute connexion sera coupée.

L'entreprise avait acquis en juin 2014 la start-up Dropcam pour intégrer sa technologie aux produits Nest. L'opération n'aura pas eu le temps de fêter ses dix ans.