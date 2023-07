Classement : les téléphones portables qui émettent le plus de radiations

L'office fédéral allemand de la radioprotection a classé les portables selon la quantité de radiations qu'ils émettent. Voici les principaux résultats à retenir.

C'est bien connu, chaque téléphone émet des radiations. Pour assurer une communication sans fil, un portable possède un récepteur et un émetteur d'ondes radio. Pour mesurer le rayonnement de ces ondes, l'indice DAS indique la quantité de radiations absorbée par le corps humain. Cet indice, qui est exprimé en watts par kilogramme, est présent dans tous les guides d'utilisation d'un smartphone. Mais peu de gens le consulte.

Le Bundesamt für Strahlenschutz, office fédéral allemand de la radioprotection, a publié un classement sur les portables qui émettent le plus de radiations. Il y a en réalité deux classements : un qui mesure les radiations absorbées au niveau de l'oreille et un autre qui mesure celles absorbées au niveau du corps.

Asus le mauvais élève, pas de problème pour Apple

Pour cette première catégorie, voici les deux plus mauvais élèves : le modèle P7Pro de Allview (1,82 W/Kg) et le modèle Edge de Motorola (1,79 W/Kg). Pour la deuxième catégorie, à savoir la quantité de radiations absorbée par le corps, on retrouve le X19 de Cubot en tête (1,90 W/Kg), suivi du CatB35 de Chenille (1,89W/Kg) et du GL7 de Gigaset (1,89W/Kg).

Au total, six téléphones possèdent des indices supérieurs à 1,5 dans les deux classifications (DAS oreille et DAS corps) dont quatre modèles Asus. A noter que tous les modèles actuels vendus par Apple possèdent un indice DAS inférieur à 1 dans les deux catégories.

Mais a priori, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tous ces téléphones respectent la réglementation européenne qui limite l'indice DAS oreille à 2W/Kg et l'indice DAS corps à 4W/Kg.