Année Internet 2022 : le smartphone cinq fois plus utilisé que l'ordinateur

Médiamétrie vient de dévoiler les chiffres et les tendances liés à l'utilisation d'Internet des Français l'an dernier. Au menu : device privilégié, sites avec le vent en poupe, classement des réseaux sociaux.

Ce jeudi 16 janvier avait lieu la traditionnelle présentation de l'Année Internet* de Médiamétrie autour de l'utilisation d'Internet en France et des tendances d'usage. Sans surprise, les Français sont de plus en plus connectés : en 2022, 93% des foyers ont accès à Internet. Et les séniors sont de plus en plus nombreux à surfer sur le net : 76% des plus de 65 ans se connectent chaque mois à Internet, contre seulement 15% en 2008..

La consommation Internet des Français est particulièrement régulière en 2022. Près des trois quarts d'entre eux se sont rendus sur le web quotidiennement, pour une durée moyenne de 2h18, soit une légère baisse par rapport à 2021 (-5%) mais une nette augmentation en comparaison avec les années pré-Covid (+10%). Ces statistiques sont notamment boostées par la consommation des 15-24 ans qui passent en moyenne 4 heures par jour sur Internet.

Une utilisation massive d'Internet via les smartphones © Médiamétrie

Mais s'il y'a bien un chiffre qui interpelle, c'est celui du temps passé par écran. En 2022, 75% du surf s'est fait sur mobile (+8 points par rapport à 2021) contre 15% sur les ordinateurs et 10% sur les tablettes. En 2017, le portable devenait pour la première fois le support privilégié des Français pour naviguer sur Internet au détriment de l'ordinateur. Cinq ans plus tard, ce rapport de force est désormais totalement déséquilibré. Sur leur smartphone, les internautes consultent en moyenne 9 applications par jour.

La percée de TikTok

Parmi ces applications, on retrouve logiquement les réseaux sociaux et les services de messagerie, qui sont utilisés tous terminaux confondus par 60% des Français chaque jour pendant 52 minutes en moyenne. Avec 26,6 millions de visiteurs uniques quotidiens en 2022, Facebook est le réseau social le plus consulté devant WhatsApp (19,9 millions) et Snapchat (19,7 millions). TikTok réalise une entrée fracassante dans ce classement et se hisse au 6e rang avec près de 10 millions de visiteurs uniques quotidiens (+36% par rapport à 2021).

Classement des sites les plus consultés des Français en octobre 2022 © Médiamétrie

Parmi les 20 marques (brands) les plus consultées en octobre 2022, Google se situe à la première place du classement avec 52,8 millions de visiteurs uniques mensuels, devant Youtube et Facebook (48 millions de visiteurs uniques tous les deux). Leboncoin est la marque française la plus visitée avec 26,7 millions de visiteurs uniques (9e du classement global), devant Orange (24,2 millions, 11e du classement global), puis Le Figaro et ses 22 millions de VU (12e du classement global).

Internet, miroir de la société

Par ailleurs, les résultats dévoilés par Médiamétrie illustrent bien les sujets de société de l'année passée. Les sites/applis pour accompagner la transition énergétique ont été particulièrement consultés (+52% en un an), tout comme ceux pour trouver du carburant (12,9 millions de visiteurs uniques en octobre) et ceux pour lutter contre la vie chère (+15% en un an). Malgré tout, l'e-commerce demeure en bonne santé puisque 42 millions de Français ont effectués des achats sur Internet en 2022. Le secteur est principalement tiré par les sites de voyage (46,9 millions de visiteurs uniques mensuels) et les plateformes de VTC et de livraison de nourriture (8,8 millions d'utilisateurs chaque mois).

L'année 2022 a confirmé également le succès des contenus digitalisés. Pour près d'un Français sur quatre, la télévision se consomme depuis un mobile, un ordinateur ou une tablette. Les sites de radio, eux, ont attiré 28,5 millions de visiteurs uniques dans l'année et 142 millions de podcasts ont été écoutés ou téléchargés en décembre. La presse poursuit également sa digitalisation avec 44,4 millions de lecteurs en ligne en 2022. Enfin, les Français utilisent également Internet pour leurs hobbies. D'abord pour le streaming (près de la moitié de la population possède un abonnement à une plateforme de vidéo à la demande), mais aussi pour regarder des contenus sportifs (23,6 millions de visiteurs uniques sur les médias sportifs en décembre), pour jouer aux jeux vidéo en ligne (41,3 millions de joueurs uniques mensuels) et même pour lire des livres audio (1,3 million d'utilisateurs en 2022).

*Pour des raisons de consolidation des données, l'Année Internet recouvre en réalité la période d'octobre 2021 à octobre 2022.