Nuit des Rois 2020 : vous avez jusqu'au 17 janvier pour candidater

Organisé par Viuz, le prix qui récompense les meilleurs dispositifs de marketing digital se tiendra le 5 mars prochain.

La Nuit des Rois est de retour en 2020 et le JDN est à nouveau partenaire de cette soirée organisée par les fondateurs du spécialiste du marketing Viuz, Patrick Kervern et Andres Menajovsky. Au programme, une soirée qui récompense les meilleurs dispositifs du marché du marketing digital. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 5 mars prochain, dans l'enceinte du Pavillon Cambon-Capucines, à deux pas de la place Vendôme.

Les agences, annonceurs, régies et plateformes ont jusqu'au 17 janvier pour candidater dans 7 catégories : multicanal, commerce connecté et drive to store, display ads, social, new experiences, fail et success et espoir. Un Roi, toutes catégories confondues, sera ensuite récompensé. Pour postuler, les candidats peuvent envoyer leur dossier à l'adresse hello@viuz.com en précisant leur catégorie. Aucun frais de dépôt n'est demandé.

Les dossiers seront jugés selon deux critères principaux, qui sont la performance et l'innovation. Les candidats doivent donc mettre l'accent sur tout chiffre démontrant l'impact du dispositif mis en place ( leads, installations, trafic, ventes...). En ce qui concerne le second point, c'est l'originalité des dispositifs ou l'obtention de résultats sans précédents (nouveaux usages par exemple) qui seront retenus.