Infographie : la métamorphose du paysage publicitaire français

Déclin du papier et montée en puissance du digital ont considérablement refaçonné le marché de la publicité en France, comme en atteste cette infographie de Statista.

C'est peu dire que le paysage publicitaire a considérablement évolué en l'espace de quelques années. En 2012, période à laquelle débute cette infographie de notre partenaire Statista, Internet était alors au coude à coude avec la télévision en matière d'investissements publicitaires. Le premier captait 3,658 milliards de dollars selon GroupM contre 3,654 milliards de dollars pour le second. Les croissances de chacun, -4,5% pour la TV, + 5,4% pour le Web, laissaient toutefois deviner que cette situation ne durerait pas. De fait, 8 ans plus tard, l'écart s'est considérablement creusé. Avec 7,177 milliards de dollars d'investissements et une part de marché de 47,6%, Internet est devenu le numéro 1 incontesté. Le marché de la TV ne capte lui plus que 24,3% du marché total. Soit 3,662 milliards de dollars.

Evolution du paysage publicitaire français. © Statista

La presse papier, journaux et magazines confondus, est de loin la plus impactée. Sa part de marché est passée de 26,4 à 12,4% en l'espace de huit ans. Le secteur a capté moins de 1,87 milliard d'e dollars d'investissements cette année. Au global, le marché de la publicité croît de 3,7% en 2020, avec un marché TV stable (-0,5%) et Internet en pleine croissance (+9,6%,). De 2021 à 2024, les taux de croissance estimés sont de +3% (2021), +2,6% (2022), +2,3% (2023), +2,5% (2024). En 2024, la croissance du digital, qui pèsera plus de 50% du marché de la publicité, serait toutefois réduite à +5,4%.