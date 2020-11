Adtech Summit : à quoi ressemblera la publicité ciblée sans cookies tiers ?

Où en sont Rearc et Privacy Sandbox ? Existe-t-il un outil aussi exhaustif que le cookie tiers ? Quatre experts du marché ont fait le point lors d'une table ronde.

Partenaire de l'Adtech Summit qui se tenait le 20 novembre dernier, à l'initiative de l'IAB France, le JDN vous propose de vous replonger dans les moments forts de l'événement toute cette semaine du 23 novembre.

La première table ronde de l'Adtech Summit était consacrée à la publicité ciblée sans cookies tiers. Safari bloquant leur utilisation, Chrome ayant annoncé leur disparition à l'horizon 2022, le marché de la publicité digitale doit repenser son modus operandi. Augustin Decré, qui préside la task force de l'IAB France sur le cookieless, explique en préambule de cette table ronde comment on en est arrivé là et où on en est à un an de la deadline. Directeur général Europe de Liveramp, Vihan Sharma vient présenter ATS, une solution qui aide les éditeurs à booster leur pourcentage d'internautes logués. Bastien Faletto, patron de 1PlusX France, révèle comment son approche hybride, qui mêle ciblage sémantique et ciblage utilisateur, peut être une bonne alternative à la disparition des cookies tiers. Côté agences, Salem Handoura vient partager le point de vue d'une branche que l'on entend peu sur le sujet.

Ils répondent à des questions telles que : Quelles sont les solutions pour continuer de cibler des audiences fines et précises ? Où en sont les deux principaux appels à projets : Privacy Sandbox et Rearc ? Où en sont les différents projets d'identification user centric ou ceux liés à la contextualisation site centric ? Sont-ils complémentaires ? Peuvent-ils cohabiter ? Vers quelles évolutions se dirige-t-on ? Visions croisées sell-side et buy-side.