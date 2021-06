AdAlong met les contenus UGC au cœur des campagnes de marques

La plateforme automatise la curation de centaines de milliers d'images postées tous les jours pour les intégrer dans les sites, e-boutiques et pages sociales des marques

Les contenus générés par les utilisateurs (UGC) sont des cautions précieuses pour les marques, qui les valorisent dans leurs sites et pages sociales et même, de plus en plus, au sein de leurs catalogues en ligne. Certaines ont même l'embarras du choix avec, par exemple, des centaines de milliers de posts UGC par mois pour une marque de maquillage connue telle que Maybelline. "Il devient, dans ces conditions, impossible de tout suivre, classer et sélectionner manuellement ", explique Clémence Demerliac, fondatrice d'AdAlong. La plateforme, qui équipe Nyx et Maybelline du groupe L'Oréal, ainsi qu'Orange, Allianz et Decathlon, se propose d'y remédier. Elle capte en effet toute photo ou vidéo taguée au nom de la marque et partagée en mode public sur Twitter et Instagram. Les contenus récupérés par ce biais sont réunis au sein d'une interface qui les classe et qui automatise leur diffusion au sein des propriétés digitales de l'annonceur.

"Le fait de voir le produit appliqué dans la vraie vie de gens stimule la conversion"

AdAlong utilise une technologie de reconnaissance visuelle pour indexer ces posts spontanés. Un moteur de recherche permet à la marque de choisir ou d'exclure des contenus sur la base de critères visuels (la couleur, le type de cadrage, l'objet, l'environnement, etc.), du média (photo ou vidéo), de la date et des légendes. "Si je veux mettre en avant ma dernière collection de rouge à lèvres, je peux rechercher des gros plans de bouche et afficher directement tous ces posts d'utilisatrices sur la fiche correspondante", illustre Clémence Demerliac. Et de citer le cas de la boutique en ligne de Maybelline, où chaque produit est présenté avec différents posts de consommatrices maquillées." Le fait de voir le produit appliqué dans la vraie vie de gens stimule la conversion", ajoute-t-elle. Les taux de conversion seraient de 5,65%, tous secteurs confondus, contre 2,16% pour les campagnes sans UGC.

Les contenus UGC ont également un impact sur la considération de marque. Forclaz, la marque de produits de trekking de Decathlon, utilise AdAlong pour sa "carte du monde des plus beaux treks", qui est alimentée par les posts Instagram d'une communauté de trekkers passionnés. En mettant en lumière le dynamisme de sa communauté, l'annonceur valorise ses membres, les fidélise et les incite à rester actifs, en leur donnant de nouvelles idées inspirantes. Avec cette opération, la marque a multiplié par 2,5 le nombre de followers sur Instagram. Le taux d'engagement serait, selon AdAlong, cinq fois supérieur à celui de ses concurrents.

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'outil se connecte par API aux réseaux sociaux et se branche sur le site et le catalogue produit de ses clients. La plateforme fonctionne par abonnement, le prix variant selon le nombre d'utilisateurs au sein de l'entreprise. Il est en effet courant qu'une marque contractualise pour plusieurs services (communication, e-commerce, marketing). Si la solution est surtout indiquée pour les entreprises actives sur les réseaux sociaux, AdAlong n'exclut pas une activité de conseil auprès de celles qui la sollicitent pour développer leurs communautés. Lancé il y trois ans, AdAlong emploie une dizaine de personnes.