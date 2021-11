L'Ad&Tech Forum se tiendra les 1er et 2 décembre à Paris

Découvrez le programme de cet événement organisé conjointement par l'IAB France et la MMA France, qui fera la part belle aux problématiques du marché du marketing digital.

Parce qu'on est toujours plus forts à deux, deux des principales associations du marché, l'IAB France et La Mobile Marketing Association mutualisent leurs événements annuels, l'Adtech Summit et le Mobile Marketing Forum, pour donner vie à l'Ad & Tech Forum. L'événement, qui se tiendra les 1er et 2 décembre dans l'enceinte du New Cap à Paris, réunira les meilleurs experts français et internationaux du marketing digital et mobile, ainsi que les représentants des pouvoirs publics, pour aborder tous les enjeux du secteur et sur tous les angles : business, réglementaire, technologique.

Au programme :

Quelles sont les perspectives à venir pour le mobile et la publicité digitale ?

CTV, retail media, green ads… Quels sont les leviers de croissance du marché ?

Open web et walled garden, vers quel équilibre tendons-nous ? Les éditeurs ont-ils perdu la bataille face à Facebook et Google ?

Comment les récentes décisions de régulation, de la Cnil ou d'Apple, ont-elles accru les inégalités ? Et comment sortir de l'impasse ?

ATT, Cookieless, privacy, RGPD : quel sera le cadre juridique et technologique de demain ?

Live shopping, RCS, drive-to-store… Comment réinventer le marketing client ?

Parmi les speakers internationaux de renom qui ont déjà confirmé leur venue :

Asmita Dubey , chief digital et marketing officer de L'Oréal, qui évoquera la stratégie DtoC du géant des cosmétiques

Terence Kawaja , fondateur de Luma Partners, qui fera le point sur une année 2021 madtech, entre IPO, SPAC, fusions-acquisitions et régulations en tous genres (Cookies Cnil, ATT…)

Eric Seufert , analyste chez Heracles Media, fera lui le point sur l'impact d'ATT sur les investissements publicitaires mobile

Anthony Katsur , CEO de l'IAB Tech Lab, dévoilera la roadmap du laboratoire de la publicité digitale

Benedict Evans, analyste tech et VC, fera un point sur le sujet de la publicité et de la privacy

Le JDN est partenaire éditorial de l'événement, dont il animera quelques tables-rondes et interviews. Vous pourrez également retrouver, dans les semaines à venir, du contenu exclusif en lien avec l'événement.

Pour vous inscrire à l'Ad & Tech Forum, cliquez ici.