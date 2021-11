First View #3 : Qualité publicitaire, les acheteurs sont-ils schizophrènes ?

Rendez-vous mercredi 24 novembre à 12h pour comprendre pourquoi les annonceurs utilisent des listes de mots clés restrictives pour leurs campagnes branding quand leurs dispositifs à la performance finissent sur des sites de fake news...

Ce sont les exigences des annonceurs en matière de qualité publicitaire qui seront au programme de First View, la nouvelle émission du JDN, réalisée en partenariat avec l'IAB France. Eva Galand, directrice des revenus automatisés de 20 Minutes, Jean-Christophe Peube, SVP analytics, customer experience chez Smart AdServer et Jean-Baptiste Rouet, chief programmatic officer de Publicis Media, viendront débattre d'un sujet qui génère bien des crispations entre régies et annonceurs.

L'émission s'interrogera notamment sur la schizophrénie supposée de ces derniers, extrêmement exigeants quant au contexte de diffusion de leurs campagnes branding, quitte à utiliser des listes de mots clés qui pénalisent les sites de news, mais très laxistes sur celui de leurs campagnes de performance, quitte à atterrir sur des sites de fake news et autres blogs douteux. Des annonceurs qui sont également très exigeants vis-à-vis de l'open Web, auquel il demande de montrer patte blanche avant de consentir à investir chez lui, mais beaucoup plus coulant vis-à-vis des walled gardens, auxquels il pardonne plus facilement les scandales de brand safety, problèmes de mesure et autres.

Et des annonceurs qui regardent les vendeurs multiplier les efforts pour démontrer la qualité de leurs environnements (lancement du label digital ad trust, DAT, et de l'outil sellers.json…) mais qui ne récompensent pas ces efforts en retour. En témoigne la faible adoption du pendant de sellers.json, buyers.json, et le manque d'engouement des acheteurs pour le label DAT.

Rendez-vous le mercredi 24 novembre à 12 heures pour découvrir tout cela en home du JDN.