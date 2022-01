Médias et publicité : les événements à ne pas rater en 2022

De l'Observatoire de l'ePub à l'Ad&Tech Forum... 2022 sera d'autant plus riche en événements professionnels qu'elle pourrait permettre de renouer avec le présentiel pour plusieurs manifestions essentielles.

L'année 2022 s'annonce chargée en événements liés de près ou de loin au secteur des médias et de la publicité digitale. Le JDN liste ceux qu'il ne vous faudra surtout pas manquer. Sous réserve que le coronavirus ne fasse pas des siennes….

L'Observatoire de l'ePub : le 3 février

C'est toujours le premier rendez-vous de l'année. La tenue de l'Observatoire de l'ePub, qui analyse l'évolution des principaux leviers de la publicité numérique en France, marque le début officiel des hostilités. C'est, cette année, le 3 février que le SRI, l'Udecam et Oliver Wyman, les trois organisations à l'origine de cette étude, vous donnent rendez-vous. L'occasion de savoir si Google et Meta, anciennement Facebook, s'arrogent à nouveau l'essentiel de la croissance (Spoiler : oui). Compte tenu de la situation sanitaire, cette présentation se tiendra en ligne... Mais vous pouvez vous préinscrire dès à présent, un lien de connexion vous sera envoyé fin janvier.

La Nuit des Rois : en mai

Le grand prix du marketing digital organisé par les deux fondateurs de Viuz, Andres Menajovsky et Patrick Kervern, rassemble chaque année près de 500 personnalités du secteur, toutes sur leur 31 (nœud papillon pour les hommes, robes pour les femmes). Un jury composé d'experts du secteur est chargé de sélectionner les dossiers qui seront récompensés et mis en avant à l'occasion de la soirée d'inauguration qui se tiendra en mai à Paris. Ouverture des candidatures le 10 janvier 2022.

Les Cannes Lions : 20-24 juin

Du strass, des paillettes et pas mal de yachts qui investissent le port de Cannes… Voilà comment on pourrait résumer ce grand raout de la créativité publicitaire qui, en même temps que la publicité est devenue digitale et que les adtech sont devenus des mastodontes de plusieurs milliards de dollars, s'est transformé en rassemblement où on parle beaucoup technologie. Selon les conditions sanitaires, vous y croiserez ou non les dirigeants américains des principales agences et adtech, toujours friands de la Croisette.

BigBoss Summer Edition : 20-22 mai

Qui mieux que Hervé Bloch et ses équipes pour concilier divertissement et plaisir ? La Summer Edition des BigBoss devrait cette année enfin renouer avec le présentiel. Au programme : 650 décideurs et acteurs du digital qui se réunissent au soleil pour parler digital marketing, e-commerce, communication, data et CRM. Mais aussi 5 000 rendez-vous one to one affinitaires organisés via un outil de matchmaking business inédit et développé par la société lesBigBoss, qui permettront aux décideurs porteurs de projets de rencontrer leurs futurs partenaires stratégiques.

Dmexco : 21-22 septembre

L'événement a sans doute plus pâti que les autres du coronavirus. Les deux dernières versions digitales n'ont clairement pas eu le succès escompté, mais le rendez-vous européen de l'adtech espère redécoller en renouant avec le présentiel. Rendez-vous du côté de Colognepour rencontrer la crème de l'adtech européenne et, si les conditions le permettent, américaine.

One to one Digital marketing : 4-6 octobre

Trois jours d'inspiration, de business et de networking haut de gamme. One to One Biarritz est un rendez-vous de référence pour les acteurs du marketing digital. Les innovations du secteur y sont présentées et les tendances s'y dessinent lors de retours d'expérience riches ou d'échanges informels qui se tiennent à Biarritz.

Médias en seine : en octobre

A Médias en Seine, on essaie de comprendre à quoi ressembleront les médias de demain. On y trouve un lieu privilégié d'échanges et de réflexion qui réunit professionnels des médias français, européens et américains, et le grand public. Et un programme concocté par les équipes de Radio France et des Echos qui, en 2022, devraient faire la part belle aux innovations dans des domaines tels que l'audio, la blockchain ou le Web3.

Ad&Tech Forum : en décembre

Cet événement organisé par l'IAB France et la MMA France se veut comme un Dmexco à la française. Deux jours de conférences au cours desquelles on évoque les dernières tendances en matière de publicité et marketing digital. En 2021, on a eu droit au fantasque Terrence Kawaja, le banquier d'investissement au style inimitable. En 2022, on espère être aussi bien servis.

BigBoss Winter Edition : en décembre

Le pendant hiver de la Summer Edition. Même principe, des décideurs qui rencontrent des prestataires, mais on remplace les plages de sable fin par la poudreuse des Alpes.

