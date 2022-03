Info JDN : Pubstack lève 5,5 millions d'euros

La start-up française, qui aide déjà 70 gros publishers à améliorer leurs recettes publicitaires, ambitionne de devenir le champion européen de l'optimisation data-driven de la monétisation.

Pubstack, plateforme française d'optimisation de revenus publicitaires, annonce en exclusivité au JDN une levée de 6 millions de dollars en série A (5,5 millions d'euros). Le tour de table réunit ISAI, Go Capital (investisseur historique) et des business angels tels qu'Hervé Brunet (fondateur de Stickyads.tv) et Jean Canzoneri (fondateur et ancien CEO d'Ogury). L'argent servira à booster le développement technologique et commercial de l'entreprise.

"600 millions d'euros de revenus publicitaires sont générés annuellement par les milliers de sites que nous analysons"

"Notre ambition est de nous affirmer comme la plateforme d'optimisation des revenus publicitaires de nouvelle génération au service des médias du futur", déclare Loïc Sfiligoi, cofondateur de Pubstack. "La position dominante des gros acteurs du marché publicitaire étant de plus en plus contestée par le régulateur européen, on peut s'attendre à des mouvements importants dans les cinq années à venir. Les publishers européens doivent être bien outillés pour saisir cette opportunité", précise Jean-David Chamboredon, CEO et cofondateur d'ISAI, gestionnaire de fonds d'investissements (250 entrepreneurs investisseurs, 50 entreprises financées, notamment dans l'adtech).

Mais quelle est précisément la promesse de Pubstack et pourquoi son rôle pourrait devenir stratégique dans cette perspective de changement structurel majeur ? Pubstack a été développée pour permettre aux publishers d'augmenter leurs revenus publicitaires en prenant les bonnes décisions d'optimisation sur le digital grâce aux données. "De très nombreux séismes intervenus en très peu de temps ont rendu le web très complexe pour les publishers : ad blockers, montée en puissance de la privacy, du programmatique, fin progressive des cookies 3rd party… Cela a des impacts colossaux sur la façon de monétiser un site et engendre des coûts opérationnels considérables pour les éditeurs. Il devient difficile pour eux de suivre la cadence d'un tel bouillonnement ", explique Loïc Sfiligoi.

La solution, data-driven par essence, se connecte à tous les outils de l'éditeur qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la monétisation afin de les monitorer. "600 millions d'euros de revenus publicitaires sont générés annuellement par les milliers de sites que nous analysons", ajoute le dirigeant. De nombreux dysfonctionnements quotidiens souvent imperceptibles seraient en effet monnaie courante sur chaque site nuisant ainsi aux performances financières. Ces failles potentielles concernent aussi bien les outils d'attraction d'audiences qualifiées et d'opt-in, d'optimisation de pages et d'emplacements publicitaires que les tuyaux servant à mettre les inventaires à disposition du marché. "Il suffit qu'un seul de ces piliers soit à la traîne pour que toute la monétisation en pâtisse. Or tous ces aspects sont gérés par des équipes, de solutions et des acteurs différents", explique Loïc Sfiligoi.

"La mise en place de nouvelles fonctionnalités devraient à terme nous permettre d'augmenter de 50% en moyenne les revenus de nos clients publishers"

La promesse de Pubstack semble visiblement bien tenue puisque la solution équipe déjà plusieurs gros médias français, comme Le Monde, Webedia, Prisma Media, Unify mais également Vinted et Free. Au total, l'entreprise accompagne 70 publishers (médias, retailers, telcos, etc.) en France et en Europe, où elle réalise près de 60% de ses recettes.

Avec la nouvelle enveloppe en poche, l'entrepreneur semble bien décidé à booster le développement de son produit : "La mise en place de nouvelles fonctionnalités devraient à terme nous permettre d'augmenter de 50% en moyenne les revenus de nos clients publishers", projette-t-il. En parallèle, l'entreprise compte doubler ses effectifs en Europe d'ici la fin de l'année afin de continuer de conquérir le top 500 des publishers européens. "Pubstack est déjà une entreprise leader dans son segment. Notre souhait, c'est qu'elle devienne la championne européenne de l'optimisation des revenus publicitaires", conclut Jean-David Chamboredon.