L'Alliance Digitale organise son 1er Forum annuel le 1er décembre à Paris en présence de Jean-Noël Barrot

L'urgence climatique, le respect de la vie privée, le métavers et le retail sont parmi les sujets explorés dans cette nouvelle formule qui remplace l'Ad & Tech Forum.

L'Alliance Digitale annonce la présence d'un invité de marque pour clôturer le forum annuel qu'elle organise le 1er décembre prochain à Paris : Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications. Un atout symbolique à un moment où l'industrie de la publicité et du marketing numérique s'évertue à consolider elle aussi sa transition vers des modèles tenant compte de nombreux besoins et contraintes juridiques, sociétaux et environnementaux. "Nous sommes très honorés que le ministre choisisse notre événement pour sa première prise de parole devant les acteurs du marketing et des médias. C'est un signe fort de la prise en considération de notre secteur par les pouvoirs publics qui instaure une véritable dynamique de travail sur ses enjeux", déclare au JDN Nicolas Rieul, président de l'Alliance Digitale et de l'IAB Europe et vice-président de Criteo pour l'Europe de l'Ouest.

Consacrée "aux nouveaux possibles du marketing digital", cette journée de conférences et tables rondes accordera en effet une place très importante aux sujets sociétaux, comme l'urgence climatique, l'employabilité des jeunes et l'inclusivité du numérique. Le respect de la vie privée et les nombreux enjeux juridiques du marketing digital y trouveront également une place de choix, ne serait-ce qu'à travers la présence de conférenciers remarquables pour leur action et ce qu'ils symbolisent. On pense à Romain Robert, directeur programme chez noyb (pour "my privacy is none of your business"), association autrichienne de défense du respect de la vie privée en ligne des citoyens européens fondée par Max Schrems, à l'origine de nombreuses plaintes (et condamnations) contre les Gafam et l'industrie de la publicité. On pense aussi à Marie-Laure Denis, conseillère d'État et présidente de la Cnil, l'autorité administrative indépendante française chargée de faire respecter les lois de protection de la vie privée des citoyens en ligne. Sans oublier les experts du ministère de l'Economie et de l'Arcom qui viendront décortiquer les conditions de l'application du Digital Services Act (DSA) en France.

De l'attention publicitaire aux conversions

Le Forum de l'Alliance Digitale entrera également dans le vif du sujet du marketing digital en s'intéressant, entre autre, à l'attention publicitaire, à l'adaptation à la fin des cookies tiers, au métaverse comme nouveau territoire d'expression des marques et surtout aux mondes du retail et de l'e-commerce qui se verront accorder différents moments dédiés à l'optimisation des conversions, à l'expérience client et à l'avenir du retail media. On remarquera ici la présence confirmée de Rami Baitiéh, directeur exécutif France du groupe Carrefour et de Jean-Marc Bellaiche, président du groupe Printemps.

Cette tout première édition du Forum vient remplacer l'Ad & Tech Forum dans le cadre de la fusion qui a eu lieu en juin entre l'IAB France et La Mobile Marketing Association donnant naissance à l'Alliance Digitale, organisme regroupant 250 entreprises : marques, agences, sociétés de conseil, solutions CRM, opérateurs de téléphonie mobile, régies, médias et fournisseurs de technologies martech et adtech.