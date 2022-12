La start-up française Nexx360 lance une solution de header bidding server side

Made in France, la solution se veut agnostique et plug and play et équipe déjà plusieurs clients. La régie Prisma l'a validée pour progressivement migrer ses intégrations du site vers le cloud.

La start-up française Nexx360 annonce le lancement de sa solution de header bidding dans le cloud. Intégrée à tous les SSP du marché, hors Gafam, Nexx360 Programmatic Cloud a l'ambition de se substituer aux intégrations client side des éditeurs avec la promesse de leur permettre de maximiser la valeur des leurs impressions publicitaires sans pour autant ralentir le chargement de leurs pages et tout en réduisant leur empreinte carbone. "Dans le modèle classique et le plus répandu de header bidding, qui est le client side, on réalise des milliards de requêtes à partir des devices des utilisateurs majoritairement mobiles. L'appel part de la page de l'éditeur à chaque fois que l'internaute la consulte. Or, 80% de ces requêtes ne servent à rien car elles ne sont pas monétisables. Ce gaspillage doit être éliminé", explique André Baden Semper, cofondateur de l'entreprise avec Gabriel Chicoye. Dans le header bidding sur le serveur, une seule intégration permet de relier l'ad serveur du publisher aux différents SSP sans passer par ses requêtes individuelles.

"Les intégrations alourdissent de plus en plus nos pages"

Prisma est le premier groupe à annoncer publiquement l'adoption de cette solution, parmi les 350 sites intégrés, et pour cause : le groupe doit gérer pas moins de 20 intégrations de header bidding en client side avec les différents SSP du marché, sans compter ses intégrations avec les Gafam. "La transition du client side vers le server side avec Nexx360 se fait très bien, il n'y a pas de pertes. Si nous avons toujours gagné à réaliser des intégrations client side, nous observons qu'elles alourdissent de plus en plus nos pages, augmentant le risque pour nous de perdre des audiences et des pages vues et donc de réduire nos opportunités de monétisation. C'est pourquoi nous montons en puissance sur ces intégrations server side avec Nexx360 qui sera notre source d'intégration avec les SSP compatibles, et ce pour préparer notre avenir dans un écosystème sans cookies tiers", explique Maxime Mesmin, responsable des partenaires chez Prisma Media.

C'est connu, le header bidding sur le serveur a l'avantage de fluidifier les échanges entre les opportunités d'enchères chez le publisher et les sources de demande que sont les SSP, sans alourdir le chargement du site et sans compromettre l'expérience utilisateur. De quoi également baisser fortement l'empreinte carbone du header bidding tout en améliorant le référencement du site sur les moteurs de recherche. Cependant, si jusqu'à présent les éditeurs n'ont pas été nombreux à mettre en place ce type de solution, c'est pour deux raisons : ce sont des projets bien plus complexes à déployer et le taux de matching des cookies est réputé plus bas.

Nexx360 vient donc répondre au premier frein en proposant une solution agnostique et plug and play. "Notre solution est aussi simple voire plus qu'un wrapper client side, le but étant de rendre le server side accessible au plus grand nombre sur tous les formats (display, vidéo, natif, web, in-app, AMP) et en intégrant tous les partenaires souhaités par les publishers, hors Gafam, y compris des SSP locaux", précise André Baden Semper. A noter que certains SSP ne sont pour l'instant pas compatibles en serveur side, comme Teads et Invibes Advertising entre autres, des intégrations jugées importantes par Prisma qui seront maintenues en client side.

Moins de remplissage, mais un meilleur CPM

La promesse de Nexx360 est également de permettre aux éditeurs d'améliorer la gestion de la compétition sur leurs inventaires afin de mieux le remplir tout en valorisation les CPM. "Nous avons déjà observé un meilleur RPM sur page, assez léger pour l'instant mais encourageant. Nous avons légèrement baissé les taux de remplissage mais nous avons de meilleurs CPM : +3%, ce qui n'est pas négligeable vu nos volumes", témoigne Maxime Mesmin. "Nous pensons que cela va s'intensifier à mesure que nous nous rapprocherons de la fin des cookies tiers. Le RPM par page est le meilleur indicateur pour nous car cela signifie que nous vendons moins mais mieux", ajoute-t-il.

Tous les sites du groupe Prisma sont intégrés à Nexx360. La migration du modèle client side vers server side est en cours. "Nexx360 est une start-up : nous pouvons leur parler au quotidien, contrairement aux plateformes des Gafam qui sont beaucoup moins flexibles techniquement. Nous pouvons par exemple très rapidement intégrer un SSP avec Nexx360 là où avec les Gafam cela aurait mis des années. De plus c'est une solution complètement agnostique", conclut Maxime Mesmin.