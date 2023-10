Cette astuce prend 2 minutes et vous permettra de retrouver votre téléphone si vous le perdez

Même si on a la chance de tomber sur une personne honnête pour retrouver notre téléphone, celle-ci doit encore trouver un moyen de nous contacter...

Le téléphone portable est devenu un objet indispensable de notre vie quotidienne. Il contient nos photos, nos contacts, nos messages, en bref : de précieux souvenirs et des données sensibles. Cependant, malgré cela, perdre son téléphone est quelque chose d'assez courant et dans cette situation, il est rassurant de savoir que la personne qui le trouve a un moyen simple de nous contacter. Le problème, c'est qu'en voulant protéger le contenu du téléphone avec un code de déverrouillage, on empêche cette personne d'utiliser nos propres applis de réseaux sociaux pour nous contacter, ou encore de joindre nos proches en accédant à notre répertoire. Pourtant, il existe une solution simple pour lui permettre d'accéder à nos coordonnées sans avoir à déverrouiller le téléphone.

Un peu comme les parents inscrivent le nom de leur enfant sur l'étiquette de leurs vêtements avant de les envoyer en pension, il est possible d'inscrire des coordonnées sur l'écran de veille permettant de joindre le propriétaire du téléphone. Cette astuce préventive peut faire toute la différence lorsque l'on perd son téléphone à condition bien sûr, de tomber sur une personne honnête ! En effet, cela peut vraiment l'encourager à rendre le téléphone. Elle ne sera pas obligée de se rendre au commissariat le plus proche pour le déposer. Par ailleurs, pour le propriétaire du téléphone, c'est aussi plus simple. Il peut être prévenu de l'endroit où se trouve son téléphone et ainsi éviter de repasser dans tous les endroits où il pense l'avoir perdu.

Pour mettre en place cette fonctionnalité, il faut d'abord créer un fond d'écran. Les plus pressés peuvent simplement prendre en photo un morceau de papier avec leur nom et des coordonnées (leur adresse mail ou le téléphone d'un proche). Ceux qui se soucient davantage de l'esthétique, peuvent prendre la photo de leur choix et y ajouter du texte avant de la télécharger ou de la capturer.

Voici la procédure à suivre sur Samsung :

ouvrez l'application Galerie

sélectionnez votre nouveau fond d'écran

appuyez sur l'icône "Plus d'options"

sélectionnez "définir l'image sur l'écran de verrouillage"

Sur Iphone et sur d'autres appareils Android, cette fonctionnalité est souvent accessible depuis les réglages, puis en cliquant sur "fond d'écran". Par ailleurs, sur la plupart des téléphones, il est possible de différencier l'écran d'accueil, de l'écran de veille pour ceux qui le souhaitent.

Par ailleurs, la prévention étant la meilleure des stratégies en matière de sécurité, utiliser cette astuce n'empêche pas d'activer la localisation à distance du téléphone pour le retrouver plus facilement en cas de perte. C'est possible sur Android avec des applis comme Google Find My Device, ou sur iPhone avec l'app Localiser.