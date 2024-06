Cette technique des espions américains est à faire une fois par semaine pour protéger son téléphone des voleurs

Les téléphones sont devenus une cible privilégiée des pirates informatiques. La NSA livre un conseil simple mais efficace pour s'en prémunir.

Les téléphones, désormais véritables couteaux suisses numériques, concentrent données personnelles, photos, messages, informations bancaires et bien plus encore. Un véritable eldorado pour les cybercriminels qui ne cessent d'intensifier leurs attaques pour les pirater.

Selon une étude de Kaspersky, près de 33,8 millions d'attaques malveillantes ont visé des smartphones en 2023. Les malwares mobiles se font toujours plus sophistiqués pour voler des données, espionner les utilisateurs ou rançonner leurs appareils.

L'Agence de sécurité nationale américaine (NSA), dont la mission est de protéger les systèmes d'information du gouvernement, a publié en 2022 un guide actualisé des meilleures pratiques pour sécuriser les appareils mobiles face à cette menace croissante.

Parmi les recommandations clés, on trouve un geste d'une simplicité enfantine mais redoutable : redémarrer intégralement son smartphone chaque semaine. Cette manipulation permet en effet de stopper net les logiciels malveillants en cours d'exécution. Elle oblige aussi les applications à redemander les autorisations d'accès aux données et fonctions du téléphone.

Bien entendu, le redémarrage hebdomadaire n'est pas une panacée à lui seul. Mais combiné à d'autres réflexes comme la mise à jour systématique de l'OS et des apps, l'installation d'applications uniquement depuis les stores officiels, et la méfiance envers les liens et pièces jointes douteuses, il renforce significativement le niveau de protection.

Les experts en cybersécurité abondent dans le sens de la NSA. Éteindre régulièrement son smartphone permet de réinitialiser nombre de ses composants logiciels, et donc de se débarrasser d'éventuels codes malveillants nichés dans la mémoire vive. C'est aussi l'occasion de faire le tri dans les applications, et de désinstaller celles qui ne sont plus utilisées et pourraient constituer des portes d'entrée pour les hackers.

Mais attention, si le redémarrage est salutaire, il ne dispense pas d'une hygiène numérique globale. Mieux vaut prévenir que guérir en appliquant les règles de base : choix d'un mot de passe robuste, activation d'un verrouillage d'écran, sauvegarde régulière des données, vigilance sur les réseaux WiFi publics, etc. Autant de mesures de bon sens qui, cumulées, tissent un filet de sécurité efficace autour de nos précieux smartphones.