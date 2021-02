La part de marché des voitures électriques et hybrides a triplé en 2020

Ces véhicules représentent plus de 20% des ventes de voitures en France l'année dernière, tandis que les ventes de voitures essence et diesel sont en chute.

Un peu d'espoir dans le marasme. Alors que les ventes de voitures ont chuté en 2020, un segment du secteur a au contraire connu une croissance historique, celui des véhicules électriques et hybrides. Ainsi, d'après les chiffres du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) repris par Statista, la part de marché des véhicules diesel est en recul, passant de 34 à 30% entre 2019 et 2020, tout comme celle des véhicules essence (58% en 2019, 47% en 2020). Dans le même temps, la part des véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables a triplé, passant de 7,6 à 21,5 % entre 2019 et 2020. La France fait toutefois en retard sur ses voisins européens, notamment en raison du poids plus important des véhicules diesel dans l'Hexagone. Dans le reste de l'Europe, les ventes de véhicules électriques ont dépassé celles des véhicules diesel, qui ne représentent plus que 25% des part de marché, selon l'Association des constructeurs auto européens (ACEA).