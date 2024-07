La Redoute perd son directeur général Philippe Berlan

Après douze ans de transformation, Philippe Berlan quitte La Redoute. Le comité exécutif, sous la supervision de Philippe Houzé, assurera l'intérim.

Philippe Berlan, directeur général de La Redoute, quittera ses fonctions à la fin de juillet 2024, après douze années passées à transformer l'entreprise en un acteur incontournable du e-commerce. Son départ marque une étape importante dans l'histoire de La Redoute, après le départ des anciens propriétaires Nathalie Balla et Eric Courteille.

Philippe Berlan a rejoint La Redoute en 2012, alors que l'entreprise cherchait à se réinventer pour s'adapter aux nouveaux défis du marché. Sous sa direction, La Redoute a su se positionner comme un leader dans le domaine du e-commerce, notamment dans les secteurs des vêtements, du meuble et de la décoration. "Philippe Berlan aura joué un rôle stratégique dans la transformation de La Redoute", a déclaré Philippe Houzé, cité dans Les Echos.

En 2014, Kering, propriétaire de La Redoute, avait cédé l'entreprise à ses dirigeants pour 1 euro symbolique. Cet investissement a permis à La Redoute de moderniser ses opérations et de se concentrer sur le commerce en ligne. Aujourd'hui, plus de 90 % du chiffre d'affaires de l'entreprise provient des ventes en ligne, et elle compte plus de 8,8 millions de clients actifs dans le monde.

Le départ de Philippe Berlan ouvre une nouvelle phase pour La Redoute. Un processus de recrutement est en cours pour trouver son successeur, tandis que le comité exécutif assurera l'intérim sous la supervision de Philippe Houzé. "C'est évidemment avec beaucoup d'émotion que je quitte La Redoute," a déclaré Philippe Berlan, cité dans LSA Conso. "Un nouveau challenge s'offre à moi, passionnant également, et je l'aborde fort de tout ce que ces 12 années m'ont apporté à titre personnel."