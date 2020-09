Crowdfunding : la collecte a augmenté de 34% au premier semestre 2020

Les plateformes de crowdfunding françaises ont permis de financer pour 320 millions d'euros de projets les six premiers mois de l'année, d'après Financement Participatif France.

[Article mis à jour le 28 septembre 2020 à 9h00] Le crowdfunding n'a pas souffert de la crise. D'après le baromètre de Financement Participatif France, les plateformes de crowdfunding ont collecté 320 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 239 millions d'euros au premier semestre 2019, soit une augmentation de 34%. "Si sur certaines plateformes les collectes ont été mises à l'arrêt pendant les 2 mois de confinement, la relance post-confinement était réelle, en particulier pour l'emprunt obligataire. Les plateformes de prêt rémunéré ont été sensiblement affectées du fait des situations difficiles qu'ont rencontrées les TPE/PME. Les plateformes de don ont globalement bien poursuivi leurs activités avec notamment des collectes solidaires et de soutien aux personnels soignants", explique les auteurs du baromètre. Sur les 320 millions, collectés, 70% ont été alloués sous forme d'emprunt obligataire, 9% sous forme de don avec contrepartie et 8% sous forme de prêt rémunéré.

Le crowdfunding est un terme anglais qui désigne le financement participatif ou littéralement le financement par la foule. Il s'effectue principalement sur des sites Internet et il en existe trois formes.

Le plus connu du grand public est le don . Il peut être effectué sans ou avec récompense. En général, la récompense est plutôt symbolique (une mention de votre nom sur le site, un tee-shirt à l'effigie de l'entreprise…). Le don est recommandé pour tester son produit ou service sur le marché et connaître l'avis du public. Il permet aussi de créer un effet de levier sur d'autres financements (prêts bancaires, subventions...).

La deuxième forme de crowdfunding est le crowdinvesting (ou investissement). C'est une prise de participation dans l'entreprise sous forme de capital, d'obligations ou de royalties. On parle plus communément de crowdequity car la majorité des montants levés le sont en equity. Le crowdinvesting est utile pour financer le développement d'un projet à caractère innovant ou peu prisé par les investisseurs traditionnels. La prise de participation ouvre droit dans certains cas à des avantages fiscaux pour les investisseurs.

La troisième forme de crowdfunding est le crowdlending (ou prêt participatif) avec ou sans intérêt. Le prêt permet en général de financer des dépenses non prises en compte par les banques ou des projets d'investissements immatériels. Cependant, l'entreprise doit exister depuis au moins deux ans pour y prétendre notamment pour les prêts rémunérés. Le montant du prêt rémunéré est plafonné par la loi à 2 000 euros par individu et à 5 000 euros pour le non rémunéré.

Le fonctionnement d'une campagne de crowdfunding est simple. Le porteur de projet ouvre un compte sur le site qui lui convient le mieux. Il précise le mode de financement (si la plateforme en propose plusieurs) et le montant désiré. Une campagne ne peut pas durer indéfiniment, la plateforme décide donc de la durée maximale d'une campagne. Le financeur doit aussi ouvrir un compte sur la plateforme. A la fin de la durée de la campagne, si le montant demandé a été atteint, le compte du financeurs est débité et le porteur de projet reçoit les fonds. Si l'objectif n'a pas été atteint, le porteur de projet ne reçoit pas les fonds. De son côté, la plateforme prend une commission sur le montant des sommes récoltées (en général entre 5 et 12%) si l'objectif est atteint.

Le crowdfunding en 2019

En 2019, 629 millions d'euros ont été collectés via les plateformes de financement participatif en France, d'après le baromètre de Mazars et Financement Participatif France (FPF), qui recense une soixantaine de sites. C'est 56% de plus qu'en 2018. Le rythme de croissance est très soutenu puisque la collecte globale avait augmenté de "seulement" 20% entre 2017 et 2018. Au total, plus de 1,3 million de personnes ont permis de financer 19 954 projets (contre 33 381 en 2017). A noter qu'un investisseur a pu réaliser une ou plusieurs souscriptions dans l'année.

La plus belle performance de l'année se trouve encore du côté du crowdlending. Les plateformes de prêt ont collecté 508 millions d'euros, en hausse de 82% par rapport à 2018. Les sites de don connaissent de nouveau un recul avec 2,5% de fonds collectés en moins par rapport à 2018, pour un montant total de 79,6 millions d'euros. Le crowdequity, qui avait connu un fort recul l'année passée, reprend légèrement du poil de la bête et enregistre une hausse de 2,2% cette année avec une collecte de 41,5 millions d'euros, contre 40,6 millions d'euros en 2018.

Les montants récoltés pour les projets varient en fonction du type de crowdfunding. Les projets financés par le don sans récompense ont par exemple collecté en moyenne 2 604 euros, comme le précise le tableau ci-dessous.

Montant moyen de la collecte par projet en 2019 (en euros) Don avec récompense 5 942 Don sans récompense 2 604 Investissement en capital 620 481 Investissement en royalties 62 345 Prêt non rémunéré 2 454 Prêt rémunéré 403 763 Prêt sous forme d'obligations 721 852 Prêt sous forme de minibons 168 757

Concernant la répartition géographique des fonds collectés, l'Ile-de-France arrive en tête du podium avec 34,6% des montants. L'Auvergne Rhône-Alpes suit avec 14% et la Nouvelle-Aquitaine avec 10,3%. La carte ci-dessous ne précise pas les montants collectés en Outre-mer mais le baromètre indique que les projets situés dans les régions hors Métropole ont amassé 1,6% des fonds.

En France, il existe une centaine de sites de crowdfunding, répertoriés sur le site Trouver le bon financement. Une majorité d'entre eux sont des sites généralistes. Les plus connues sont KissKissBank et Ulule en France. Aux Etats-Unis, Kickstarter et Indiegogo sont leaders dans leur secteur. Voici une liste non-exhaustive des plateformes généralistes françaises.

Typologie de crowdfunding Plateformes généralistes françaises Don KissKissBankBank, Tudigo, Ulule Prêt Anaxago, Bien prêter, ClubFunding, Credit.fr,, Lendopolis, Les Entreprêteurs, Look&Fin, October, MyOptions, Pretup, Prexem, Tributile, WeShareBonds Investissement Anaxago, Tudigo, Mynewstartup, Sowefund, Wiseed

Il existe également des plateformes thématiques (agriculture, immobilier, développement durable…) et des plateformes régionales. Par exemple, GwenneG est une plateforme de financement participatif dédiée aux projets bretons.

Ulule est un des leaders du crowdfunding en France. Fondée par Alexandre Boucherot en octobre 2010, Ulule est une plateforme de crowdfunding généraliste qui propose une dizaine de catégories (culture, social, entrepreneuriat…). Depuis sa création, plus de 36 000 projets ont été financés sur la plateforme pour un montant total de 114 millions d'euros. Disponible en huit langues, la plateforme tricolore compte plus 2 millions de membres dans le monde. Le taux de succès moyen des projets s'élève à 65%, un peu moins que KissKissBankBank et ses 70%. L'équipe est dispersée entre Paris, Montréal, Barcelone, Rome et Bruxelles. En 2016, Ulule a lancé une autre plateforme, Okpal, dédiée aux projets personnels.

KissKissbankbank est une des plateformes les plus populaires en France. Créée en septembre 2009, elle a permis de financer plus de 117 000 projets à ce jour pour un total de plus 100 millions d'euros. Elle revendique 1,44 million de "KissBankers", surnom donné à ses financeurs. Plus de 31 000 projets ont déjà été financés. Certains sont très célèbres comme le film documentaire "Demain" réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion. En 60 jours, ils ont collecté 444 390 euros auprès de 10 266 personnes. C'est bien plus que leur objectif de départ qui était de 200 000 euros.

Le film documentaire "Demain" a collecté 444 390 euros en 60 jours sur KissKissBankBank. © Capture d'écran JDN

En juin 2017, la plateforme a été rachetée par La Banque Postale pour un montant non communiqué. La banque française a également acquis les deux autres plateformes de KissKissBankBank : Hellomerci (projets personnels) et Lendopolis (financement de TPE/PME).

Le crowdfunding immobilier permet aux particuliers et aux professionnels d'investir collectivement dans des projets immobiliers. C'est une forme de crowdlending car c'est un prêt collectif auprès d'un promoteur immobilier. Les financeurs souscrivent à un emprunt obligataire émis par la société mère du promoteur immobilier ou par une société de projets. Le taux de rendement contractuel est fixé en amont du projet. Il avoisine environ 10% par an, ce qui est très avantageux. Les investisseurs récupèrent le montant de leur souscription ainsi que les intérêts perçus une fois que le projet est terminé et commercialisé (en général entre 12 et 24 mois). Le marché est dominé par deux acteurs, Wiseed et Anaxago. Cela n'empêche pas de nouveaux acteurs d'entrer sur le marché comme Outremer Funding, une plateforme spécialisée dans la construction de logements pour accéder à la propriété en outre-mer, lancée début avril par le groupe NTD.

Au premier semestre 2020, 26 plateformes de financement participatif françaises spécialisées dans l'immobilier ont collecté 184 millions d'euros, selon le baromètre de Fundimmo et Hello Crowdfunding. C'est 43% de plus qu'au premier semestre 2019. Au total, 229 projets ont été financés (+7% par rapport au S1 2019) durant les six premiers mois de 2020. A noter que le mois de juin a été le plus actif. Le montant moyen des opérations financées est en hausse entre les deux périodes (+16,6%), et s'élève à 803 570 euros.

Voici une liste non-exhaustive de sites de crowdfunding spécialisés dans l'immobilier : Anaxago, Beefordeal, Canberra Immo, ClubFunding, Crowdimo, EuroRaiser, Find&Fund, Fundimmo, HEXAGONe, Homunity, Immocratie, Immovesting, Koregraf, Lymo, Monego, My Capitalimmo, StoneRaise, Upstone, weeXimmo, Wiseed

Kickstarter est la première plateforme de crowdfunding dans le monde. Créée en 2009 à New York, elle a financé à ce jour plus de 126 000 projets et collecté plus de 3 milliards de dollars. Elle propose uniquement du financement participatif par don et compte 13 catégories : films, musique, technologie, mode… Elle rassemble une communauté de 13 millions de financeurs à travers le monde. La plateforme US prélève une commission de 5% sur les projets et le taux de réussite moyen s'élève à 35,8% début 2017. La version française de Kickstarter a été lancée en mai 2015 mais le succès n'est pas encore au rendez-vous. En 2016, elle a levé 10 millions d'euros, alors que le Français Ulule a collecté 25 millions d'euros. La plateforme est aussi présente dans 14 autres pays européens (Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, Irlande, Allemagne, Belgique…).