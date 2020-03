Infographie : les fintech françaises se mobilisent pendant la crise

Qu'elles s'adressent au grand public ou aux professionnels, les start-up françaises de la finance ont mis en place des dispositifs spéciaux pour aider leurs clients pendant le coronavirus. Tour d'horizon.

Les banques et assureurs sont sur le pied de guerre. Notamment pour aider les PME à traverser la crise économique provoquée par le coronavirus. Les fintech font aussi partie de la bataille. Depuis l'annonce du confinement, de nombreuses start-up de la finance ont planché sur des initiatives et offres pour soutenir les entreprises et les particuliers. Pour regrouper tous ces projets, le JDN a réalisé une infographie interactive.

Vous pouvez notamment retrouver le cas de Lydia, qui facilite l'enrôlement des professionnels dans son application Lydia Pro et a supprimé les frais de transaction. Le prêteur pour indépendants Mansa a lancé avec l'assurtech Wemind et Bridge (activité BtoB de Bankin') la plateforme gratuite solidarite-independant.fr pour permettre aux indépendants de calculer la baisse de leur activité liée à la crise du covid-19. Et donc de savoir s'ils sont éligibles au fonds de solidarité qui est conditionné à une baisse d'activité de plus de 70%.

Méthodologie : la liste des start-up n'est pas exhaustive. Le JDN a contacté une dizaine de fintech et a également récupéré des informations sur les sites, applications et blogs de plusieurs start-up.