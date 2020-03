Coronavirus : les paiements en ligne ont baissé de 15% en une semaine en France

Entre le 16 et le 22 mars 2020, l'e-commerce a été pénalisé, d'après les chiffres récoltés par le Groupement des Cartes Bancaires CB. Certains commerces physiques tirent, eux, leur épingle du jeu.

Les Français sont bloqués chez eux mais ne consomment même pas en ligne. D'après des données collectées par le GIE Cartes bancaires, les paiements par carte bancaire ont baissé de 15% sur les site d'e-commerce en France entre le 16 et le 22 mars 2020, soit durant la première semaine du confinement. Rien d'étonnant puisque de nombreux sites ont cessé temporairement leurs activités suite à l'annonce d'Emmanuel Macron. Le commerce en magasin hors alimentaire fait aussi grise mine, sans grande surprise. Le groupement CB a observé un effondrement progressif sur la semaine du 16 mars avec un record le samedi 21 mars : -50% de paiements en magasin par rapport au même samedi en 2019.

Les grands gagnants de cette semaine noire sont évidemment les commerces autorisés à ouvrir. La veille du confinement, le 16 mars, les paiements par carte bancaire ont bondi de 35% par rapport à la même période l'année dernière. Dans le détail, les paiements dans les supermarchés et supérettes ont été multipliés par 6 (dans les hypermarchés par 2), dans les bars/tabacs par 5, dans les commerces alimentaires de proximité par 3 et dans les pharmacies par 3.

Le plafond sans contact en sera pas relevé

Qui dit paiement en magasin, dit paiement sans contact. Le geste "posé c'est payé" est entré dans le quotidien des Français, avec 3 milliards de transactions en sans contact en 2019. Le groupement CB n'a en revanche pas fourni de chiffres concernant ce type de paiement mais assure que le "système CB est robuste et a été conçu pour supporter sans problème un surcroît d'activité." Aujourd'hui, 65% des paiements en carte bancaire de moins de 30 euros sont effectués en sans contact (soit un paiement sur trois). Ce chiffre devrait augmenter dans les semaines à venir sachant que le sans contact est bien plus hygiénique que les espèces et le paiement classique par carte bancaire où il faut saisir son code PIN et donc toucher un terminal de paiement potentiellement vecteur du virus. L'Autorité bancaire européenne a d'ailleurs demandé aux autorités en charge des service de paiement des 27 membres de l'UE de faciliter ce type de paiement.

Le régulateur préconise notamment de relever le plafond du paiement sans contact, aujourd'hui fixé à 30 euros en France. Plusieurs pays européens dont le Royaume-Uni et les Pays-Bas viennent de relever ce plafond à 50 euros. En France, ce n'est pas prévu, du moins pas pendant la crise sanitaire. Le GIE Cartes Bancaires indique qu'ils s'agit d'une opération technique conséquente. "C'est un projet très lourd à mener. Il faudrait changer les cartes bancaires de tous les Français, ce qui n'est pas jouable", explique Nicolas Delabarre, membre de l'association du paiement.

Pour payer en sans contact au-delà de 30 euros, les Français peuvent utiliser des wallets comme Apple Pay ou Google Pay. Mais ces derniers ne sont pas forcément compatibles avec leurs banques.