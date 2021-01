Pennylane lève 15 millions d'euros pour créer un appstore des services financiers

Un an après son lancement, le cabinet d'expert-comptable en ligne cherche à bâtir une solution qui regroupe tous les flux financiers d'une entreprise.

La comptabilité n'est pas le sujet le plus sexy qui soit. Mais il séduit de plus en plus les investisseurs. Le cabinet d'expertise comptable en ligne Pennylane vient de boucler une levée de fonds de 15 millions d'euros, seulement sept mois après son premier tour de table de 4 millions d'euros. Ses investisseurs historiques Global Founders Capital et Partech ont remis au pot. Selon nos informations, le discret fonds britannique Hedosophia est rentré au capital de la fintech. Créée début 2020 par les fondateurs de PriceMatch (logiciel de yield management revendu à Booking.com en 2015), Pennylane effectue toutes les missions d'un expert-comptable "classique" (elle est d'ailleurs membre de l'Ordre des experts-comptables) à la différence que sa plateforme permet de récupérer automatiquement les documents nécessaires à la tenue de la comptabilité.

Pour ce faire, la start-up se connecte à plus de 200 logiciels comme Payfit et Silae pour la paie, Sellsy pour la facturation ou encore Spendesk pour la gestion des dépenses en entreprise. Sans oublier la connexion aux comptes bancaires. Ces intégrations permettent de dresser un bilan comptable au fil de l'eau et d'avoir un reporting en temps réel. Tout n'est pas automatisé non plus. Les comptables de Pennylane réalisent quelques taches manuelles et aident leurs clients à prendre des décisions.

"Les dirigeants cherchent un outil dans lequel ils peuvent retrouver tous leurs flux financiers au même endroit"

En parallèle de la levée de fonds, Pennylane lance une solution qui centralise les données d'achat, de vente et les transactions bancaires d'une entreprise. "Les dirigeants cherchent un outil dans lequel ils peuvent retrouver tous leurs flux financiers au même endroit pour reprendre le contrôle de leurs finances", résume Arthur Waller, cofondateur et CEO de Pennylane. "En fait, on veut être le Quickbooks européen", ajoute-t-il. Le logiciel de facturation et de comptabilité américain pour TPE connait un énorme succès outre-Atlantique et accélère désormais en Europe (il est présent en France depuis 2015). La nouvelle solution de Pennylane, proposée entre 39 et 239 euros par mois, contient trois outils principaux : la facturation, le paiement fournisseur et le pilotage de la trésorerie. Chaque module développé correspond à des besoins assez basiques. "Il existe déjà de bonnes solutions sur le marché comme Agicap dans la trésorerie mais les entrepreneurs n'ont pas forcément besoin de toutes les fonctionnalités", souligne Arthur Waller, qui n'exclut pas de se connecter à ces logiciels si ses clients ont des besoins plus poussés. A terme, Pennylane veut être le point d'entrée financier des petites et moyennes entreprises, comme un Lydia veut le faire chez les particuliers. Une sorte d'appstore des services financiers.

S'adresser aussi aux experts-comptables

Aujourd'hui, la jeune pousse compte 550 clients, majoritairement des start-up, e-commerçants, prestataires de services BtoB et des restaurateurs. Bien loin des 1 000 prévus fin 2020… "On ne pouvait pas servir 1 000 clients avec le nombre de collaborateurs qu'on a actuellement (85 salariés au total, ndlr). Si vous souhaitez vous inscrire aujourd'hui sur Pennylane, on ne peut pas vous onboarder avant le premier mars", confie le dirigeant, qui ajoute recevoir 50 demandes entrantes par jour. D'après le fondateur, le délai d'attente n'effraie pas ses potentiels clients. Un comptable Pennylane gère environ entre 20 et 50 dossiers (tout dépend de la taille de l'entreprise). C'est pourquoi la start-up prévoit d'embaucher entre 4 et 5 comptables par mois en 2021. Mais pas plus. "Notre vision n'est pas de construire un monstre et d'ouvrir des centres en province. Nous sommes plutôt une sorte de labo qui permet de construire une marque", précise le CEO, qui a décidé de vendre prochainement sa solution aux cabinets d'expertise-comptable. C'est la stratégie d'autres start-up spécialisées dans la comptabilité comme MyUnisoft.

Pennylane est actuellement en test avec une dizaine de cabinets pour le moment. "La solution n'est pas encore mature. On veut être très prudents", confie Arthur Waller. "Nous avons beaucoup de demandes entrantes de cabinets car on leur pique des clients. La plupart des dirigeants aiment leur comptable mais ils n'ont juste pas les bons outils", complète-t-il. En s'adressant aux cabinets, Pennylane vient donc concurrencer les mastodontes du secteur que sont Cegid et Sage. Tout en minimisant ses coûts d'acquisition.

"Nous avons beaucoup de demandes entrantes de cabinets car on leur pique des clients"

Autre avantage de ce modèle BtoB : la diversification du business model. Pennylane a envisagé différentes tarifications qui dépendent de l'origine du client (s'il est amené par un cabinet partenaire ou s'il est venu directement chez Pennylane, par exemple). Arthur Waller va encore plus loin. "Quand nous aurons notre appstore de services financiers, nous espérons permettre au comptable de monétiser son rôle tiers confiance et de vendre des services comme de l'affacturage par exemple. Tout cela via notre plateforme. Et comme tout appstore, nous prendrons une commission de 20 à 30%", avance le cofondateur. Mais le gros challenge de Pennylane reste de convaincre les experts-comptables de rejoindre la plateforme alors qu'ils sont très souvent sollicités par des éditeurs de logiciels comptables.

En 2021, Pennnylane vise entre 50 et 100 cabinets clients, 2 000 clients entreprises et 5 000 utilisateurs pour sa nouvelle plateforme (certains modules seront en freemium). De nombreuses fonctionnalités sont dans les cartons : la télédéclaration, la liasse fiscale, la gestion de facturation récurrente, le paiement des factures par virement, les facilités de paiement… Le tout s'accompagnera du recrutement d'une cinquantaine de profils techniques en 2021 (ils sont une vingtaine aujourd'hui).

Pennylane espère multiplier par deux ou trois son chiffre d'affaires, qui s'est établi à 2 millions d'euros en 2020, pour un panier moyen de 300 euros.