Le lyonnais Agicap lève 100 millions de dollars pour sa solution de trésorerie

Le logiciel de gestion et prévision de trésorerie compte s'implanter dans une dizaine de pays européens et recruter 800 personnes d'ici deux ans.

Ce n'est pas nouveau. La gestion de la trésorerie est le nerf de la guerre. Et avec l'année 2020 marquée par la pandémie du Covid-19 et les incertitudes économiques qui en découlent, le besoin d'être performant sur ce point s'est accentué. Certains acteurs en ont bien profité, à l'image d'Agicap, qui propose depuis 2016 des solutions de gestion et de prévision de trésorerie aux PME. Cette start-up lyonnaise annonce une levée de fonds de 100 millions de dollars menée par le fonds américain Greenoaks (investisseur de gros noms de la fintech comme Robinhood et Checkout.com). Ses investisseurs historiques Partech et BlackFin Tech remettent au pot. Cette levée de fonds, qui la valorise 500 millions de dollars, est bien plus importante que la précédente, qui s'élevait à "seulement" 15 millions d'euros il y a un an. "Nous avons accéléré plus fortement que prévu. Nous sommes par exemple passés de 30 à 200 personnes en un an alors que nous avions prévu d'être 100. Nous devions tester progressivement l'international et nous sommes finalement leader en Allemagne, Espagne et Autriche", raconte Sébastien Beyet, cofondateur et CEO d'Agicap. A ce jour, 50% des nouveaux revenus proviennent de l'international. Et ce chiffre pourrait bien gonfler.

"Nous devions tester progressivement l'international et nous sommes finalement leader en Allemagne, Espagne et Autriche"

La jeune fintech compte se lancer dans une dizaine de pays européens d'ici deux ans. Les prochains sur sa (longue) liste sont les Pays-Bas et l'Italie. Puis viendront les Pays nordiques, la Pologne et le Portugal à moyen terme. Cette internationalisation agressive est essentielle pour s'imposer au plus vite en Europe, puis dans d'autres régions du monde. "Dans le secteur de l'agrégation de comptes par exemple, il existe des acteurs français qui sont là depuis des années mais qui se font bousculer par le suédois Tink qui cumule les grosses levées de fonds et rachète de nombreux concurrents", illustre Sébastien Beyet.

En plus d'avoir sécurisé assez de fonds pour son déploiement européen, Agicap a mis en place une stratégie bien rôdée avec le recrutement d'équipes marketing, commerciale et relation client locales et l'intégration des toutes les plateformes possibles à son logiciel. Pour nourrir ses solutions, Agicap doit se connecter à de nombreuses plateformes de comptabilité ou de facturation. Sans compter la connexion aux comptes bancaires, qui n'est pas chose aisée depuis l'entrée en vigueur de la directive sur les données de paiement (DSP2). Ce qui prend beaucoup de temps et d'argent.

Rester sur la cible PME

Cette levée de fonds va aussi permettre à la start-up d'améliorer son produit, en particulier la synchronisation des différentes données centralisées dans la plateforme. Mais aussi d'apporter de nouvelles briques adjacentes à la trésorerie telle que le paiement. "Nous allons identifier qu'il faut payer tel fournisseur ou qu'il y a un mouvement d'équilibrage à faire d'un compte à un autre par exemple', illustre le CEO. En revanche, pas question de se faufiler dans le secteur de la comptabilité qui pullule de start-up (Pennylane, Dougs, Clémentine…) et d'acteurs historiques comme Sage et Cegid.

Pas question non plus d'élargir sa cible aux ETI et grandes entreprises, qui "sont déjà bien adressées", estime le dirigeant. Agicap, qui compte plus de 3 000 clients, s'adresse aux TPE-PME allant de 5 à 200 salariés. Pour son objectif de 10 000 clients d'ici fin 2021, la fintech est plutôt confiante. "Nous avons créé une machine de vente efficace avec de l'acquisition digitale, un contenu de qualité et une équipe de SDR (sales development representative, ndlr) qui démarche des comptes bien ciblés", se félicite Sébastien Beyet. Agicap mise aussi sur les partenariats pour acquérir de nouveaux clients et distribue par exemple depuis avril dernier ses solutions dans le réseau du Crédit du Nord. La filiale de Société Générale revendique une forte clientèle de TPE-PME.

Pour soutenir tous ses projets, Agicap va recruter en masse. Près de 800 recrutements sont prévus d'ici deux ans. Un tiers des nouveaux arrivants iront au siège à Lyon et seront principalement des profils tech et produit. Les deux tiers restants seront répartis à travers l'Europe. Côté chiffre d'affaires, la fintech lyonnaise a atteint les 5 millions en 2020, contre 550 000 euros en 2019. Soit une croissance de 800%.