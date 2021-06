Ledger lève 380 millions de dollars et devient une licorne

La valorisation de la jeune société française qui conçoit et commercialise des portefeuilles de cryptomonnaies physiques pour particuliers et entreprises dépasse les 1,5 milliard de dollars.

Une crypto-licorne française est née. Le spécialiste des wallets physiques cryptos Ledger annonce une levée de fonds de 380 millions de dollars qui porte sa valorisation à plus de 1,5 milliard de dollars. C'est la quinzième licorne française, quelques semaines après le couronnement de la marketplace de produits reconditionnés Back Market. Ce méga tour de table a été mené par l'américain 10T, un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur des cryptomonnaies, aux côtés de la Financière Agache du groupe Arnault et des investisseurs historiques tels que Draper ou Korelya Capital (le fonds de l'ancienne secrétaire d'Etat au numérique Fleur Pellerin). Sa précédente levée de fonds de 75 millions de dollars datait de janvier 2018, en pleine euphorie autour des cryptomonnaies. Il n'est donc pas surprenant que Ledger ait annoncé une nouvelle levée cette année, alors que le marché des est de nouveau en plein essor malgré les secousses de ces dernières semaines.

Ces fonds vont permettre à la start-up de poursuivre sa diversification puisqu'à l'origine elle commercialisait "seulement" un portefeuille qui ressemble à une clé USB. Un produit qui est d'ailleurs à l'étude chez d'autres grands acteurs américains comme le spécialiste du paiement Square ou Samsung (avec qui Ledger travaille). En 2020, elle a notamment lancé Ledger Live, une plateforme qui permet à ses clients d''échanger ou placer des cryptomonnaies. Un service qui compte 1,5 million d'utilisateurs mensuels et qui génère déjà 20% de son chiffre d'affaires en 2021, d'après Le Figaro. Ledger planche sur des solutions de finance décentralisée (appelée aussi DeFi), un marché qui représente aujourd'hui l'équivalent de 61 milliards de dollars, d'après le site spécialisé DeFi Pulse. Ce tour de table servira enfin à recruter 300 personnes, et notamment à créer des équipes locales. La nouvelle licorne ne veut en revanche pas garder ce statut bien longtemps et vise une valorisation de 100 milliards de dollars d'ici cinq ans. D'ici là, le marché des cryptomonnaies aura probablement encore bien changé.