Le français Memo Bank lève 13 millions d'euros auprès de Serena Capital

Lancé en 2020, l'établissement bancaire s'adresse aux PME et entend poursuivre le développement de ses solutions numériques.

Ni néobanque, ni banque traditionnelle, Memo Bank ambitionne de réunir le meilleur des deux mondes avec ses produits bancaires à destination des entreprises de plus de dix salariés. Pour y parvenir, la société annonce ce 15 juin une levée de fonds complémentaire de 13 millions d'euros auprès de Serena Capital. Lancée en septembre 2020, la structure bénéficie d'un agrément bancaire délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Banque centrale européenne (BCE). Un sésame qui la distingue des néobanques dédiées aux professionnels. Le jeune établissement français compte jouer la carte du numérique en promettant des offres et une interface plus simples que les grandes banques. A l'image du secteur financier européen selon un récent sondage YouGov pour Tink, Memo Bank place la numérisation de son activité au premier rang de ses priorités. Destinée aux PME, la banque veut consolider ses services bancaires de dépôt, d'octroi de crédit et de paiement avec ce tour de table. Elle compte également recruter 40 collaborateurs après cette levée de fonds complémentaire.

L'entrée de la société d'investissement Serena Capital au capital de Memo Bank intervient après une précédente levée de fonds de 20 millions d'euros en juin 2020. Plusieurs investisseurs faisaient partie du tour de table dont Daphni, BlackFin, Capital Partners, Bpifrance et Founders Future, mais aussi une soixantaine d'entrepreneurs français parmi lesquels figurent Xavier Niel (Iliad) et Marc Simoncini (ex-Meetic). Au total, les levées cumulées de l'établissement s'élèvent à 40 millions d'euros. L'entité se donne pour objectif de devenir la première banque des PME en Europe. Il reste du chemin à parcourir pour l'établissement, qui ne couvre pour le moment que Paris et Lyon.

Si ses dirigeants se crispent dès qu'ils sont qualifiés de fintech, Memo Bank se positionne sur un marché très investi par les néobanques telles que Qonto ou N26, mais également par les banques traditionnelles qui s'y attèlent, comme Blank de Crédit Agricole.