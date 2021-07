Les 10 chiffres qu'il faut connaître sur Robinhood avant son IPO

A l'approche de son introduction en bourse, la plateforme américaine de trading dévoile les chiffres clefs de son activité.

Six mois après avoir joué un rôle majeur dans l'affaire GameStop, liée à l'euphorie spéculative des boursicoteurs du forum WallStreetBets sur Reddit, l'entreprise américaine de services financiers Robinhood prépare son introduction en bourse. La plateforme a bénéficié d'une visibilité médiatique sans précédent depuis le début de l'année, augmentant massivement son nombre d'utilisateurs actifs. Une dynamique qui a largement attiré les investisseurs, elle a levé 3,4 milliards de dollars en seulement quelques jours fin janvier 2021.

Malgré sa condamnation le 1er juillet à une amende de 70 millions de dollars par l'autorité de régulation financière américaine (Finra) pour informations trompeuses, Robinhood n'abandonne pas l'idée de s'introduire en bourse. Dans le document préalable à son IPO, la plateforme affiche une santé solide.

18 millions d'utilisateurs

A la fin du premier trimestre, la plateforme de trading compte presque 18 millions d'utilisateurs actifs (par mois) sur sa plateforme. Un chiffre en constante augmentation depuis sa création, en particulier depuis le début de cette année. En 2020, il s'établissait déjà à 13 millions contre 10 millions en 2019. Une croissance insolente pour l'application depuis 2017.

522 millions de dollars

C'est le revenu net de Robinhood pour le seul premier trimestre 2021. L'entreprise bénéficie d'une augmentation spectaculaire de ses rentrées grâce aux volumes échangés lors de l'affaire GameStop ainsi que l'emballement autour de l'action AMC. A titre de comparaison, il a fallu une année pour que les revenus nets de la plateforme atteignent 959 millions de dollars en 2020. Reste à savoir si cette dynamique perdurera.

137 dollars

Sur la plateforme Robinhood au 31 mars 2021, chaque utilisateur rapportait en moyenne 137 dollars. Un prix plus de 1,6 fois supérieur à celui du premier trimestre 2020. Un résultat qui ne va pas de soi. Au début de l'année, l'augmentation massive du nombre de boursicoteurs curieux investissant de petites sommes aurait pu faire chuter la moyenne, ce qui n'a visiblement pas été le cas. Il faudra attendre la fin de l'année pour savoir si la moyenne annuelle reste supérieure à celle de 2020 (109 dollars)

81 milliards de dollars

Sur ce premier trimestre 2021, le volume des actifs détenus par les utilisateurs de l'application s'élève à presque 81 milliards de dollars. Parmi eux, les actions représentent la plus grosse part (65 milliards de dollars) en comparaison avec les cryptomonnaies (11,6 milliards de dollars).

34% de dogecoins

Une partie importante des revenus tirés par Robinhood dans son activité de cryptomonnaies provient de la bulle dogecoin du début de l'année, affirme l'entreprise. La cryptomonnaie fantasque et flanquée d'un chien japonais est à l'origine des deux tiers de ses revenus. Un phénomène qui confirme l'idée d'un public amateur de spéculation et de court terme sur la plateforme de courtage.

3% des revenus apportés par les cryptomonnaies

Les cryptomonnaies suscitent l'intérêt des boursicoteurs de Robinhood, mais l'activité représente très peu dans les revenus de la société. La très grande majorité provient de l'achat et vente d'actions.

Jusqu'à 35%

Robinhood prévoit de réserver entre 20 et 35% de ses actions à ses clients. Une stratégie pour entériner la communauté derrière Robinhood ? Tout semble l'induire. Une question se pose alors : l'entreprise a-t-elle pris cette décision pour délibérément introduire de la volatilité dans son introduction en bourse ?

50% de parts de marché

Sur la période 2016-2021, la part de marché de Robinhood sur les nouveaux boursicoteurs s'élève à 50% aux Etats-Unis à en croire les estimations de la plateforme. Celles-ci se fondent sur les bases de données émises par les sociétés de courtage.

32 millions d'abonnés

La plateforme édite quotidiennement une newsletter gratuite sur l'actualité financière baptisée Robinhood Snacks. 32 millions de personnes y sont abonnées dans le monde, de quoi conforter une communauté solide derrière la marque et fidéliser les clients boursicoteurs. Robinhood édite également un podcast chaque jour, des épisodes de 15 minutes pour découvrir l'actualité des entreprises à surveiller.

Plus de la moitié des Américains de 18 à 44 ans

L'entreprise compte également s'appuyer sur sa popularité et sa visibilité pour poursuivre son développement. Pour cause, selon un sondage commandé en mars de cette année, plus de la moitié des Américains âgés de 18 à 44 ans connaissent l'existence de Robinhood. Il semble clair que la société oriente ses efforts de communication envers cette tranche d'âge qui représente plus de 4 utilisateurs sur 5. Elle est en effet connue pour avoir privilégié à ses débuts les millennials curieux du monde financier.