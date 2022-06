Le cas Celsius Network, l'exemple du risque des cryptomonnaies pour les non avertis

Depuis la chute de l'écosystème Terra (LUNA), plusieurs plateformes se retrouvent en difficulté. Notamment l'emblématique Celsius Network, valorisé 4 milliards de dollars il y a peu, qui a suspendu les retraits de ses clients.

La rumeur enflait depuis plusieurs jours. Il se disait que la plateforme Celsius Network était en grande difficulté financière et que le défaut de paiement était proche. C'est par un tweet du lundi 13 juin 2022 que Celsius a confirmé la nouvelle, sans toutefois aller aussi loin que les rumeurs le prétendaient.

Celsius a ainsi annoncé que les retraits et les transferts d'actifs entre comptes étaient suspendus. Pour les clients, cela signifie qu'ils ne peuvent plus retirer leurs cryptomonnaies de Celsius, ni même les transférer entre eux. En d'autres termes, les actifs des clients sont bloqués, sans qu'aucune date de retour à la normale n'ait été fixée. Si Celsius est au stade le plus avancé, d'autres plateformes souffrent également, démontrant la fragilité d'un secteur encore très jeune.

La chute de l'écosystème Terra (LUNA), cause principale des difficultés de Celsius Network (CEL)

Celsius Network est une plateforme américaine régulée spécialisée dans le prêt et l'emprunt (lending – borrowing) d'actifs numériques. Les préteurs peuvent y déposer leurs actifs, qui sont prêtés aux emprunteurs ou que Celsius fait travailler au nom de ses clients.

En échange, les prêteurs reçoivent des intérêts, pouvant atteindre plus de 10% par an. Ces intérêts sont généralement payés en CEL, le jeton natif de Celsius Network.

Si Celsius est la plateforme de ce type la plus connue, il en existe d'autres comme la Bulgare Nexo et l'Américaine BlockFi. En outre, de nombreuses plateformes d'échange généralistes proposent ces fonctionnalités. Suite à plusieurs levées de fonds, Celsius est valorisée à plus de 4 milliards de dollars, car elle permet un accès facilité à la complexe finance décentralisée (DeFi)

Anchor, le protocole de Terra (LUNA), va-t-il entraîner la chute de Celsius Network (CEL) ?

Pour arriver à un rendement de 10%, Celsius investit ses fonds ainsi que ceux de ses clients sur des protocoles de finance décentralisée. Certains offrent en effet des rendements de l'ordre de 50% par an, voire plus. Cependant, selon l'adage, plus le rendement est important, plus le risque l'ests aussi. Il est donc possible que le jeton qui permet de payer le rendement tombe à zéro.

Et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec Anchor. Ce dernier est un protocole de l'écosystème Terra, également spécialisé dans le lending. Les utilisateurs y déposaient leurs UST, un stablecoin de Terra censé répliquer le dollar américain, et recevaient un rendement de 20% par an. Pendant plusieurs mois, ce rendement n'a pas bougé, ce qui a donné confiance dans le protocole et attiré de nouveaux utilisateurs.

Seul problème, beaucoup n'avaient pas idée du fonctionnement de l'UST et de Terra. La parité avec le dollar était gérée par un algorithme complexe, qui n'a pas su faire face à la chute des cours et à une vente massive. Conséquence immédiate : l'UST et le LUNA, le jeton natif de Terra, tombent à quasi 0.

Ceux qui avaient investi sur ces actifs ont tout perdu. Celsius également. Or, la plateforme n'avait pas communiqué sur cet investissement massif dans Anchor. Avec la chute brutale des cours ces derniers jours, Celsius est à court de liquidités et estime ne pas avoir d'autres choix que de bloquer les fonds de ses clients. Conséquence directe, le cours du CEL a perdu 90% de sa valeur depuis ses plus hauts de juillet 2021.

Invictus Capital, une plateforme moins connue et spécialisée dans la création de fonds en crypto-actifs, est aussi en grande difficulté pour les mêmes raisons. Enfin, la chute brutale des cours en ce lundi 13 juin 2022 a aussi entraîné la suspension temporaire des retraits en Bitcoin (BTC) sur Binance et Crypto.com. Or, si la chute est principalement due à la conjoncture actuelle, elle fut accentuée par les nouvelles concernant Celsius.

La fausse promesse du rendement

On prête à Warren Buffet de nombreuses citations, dont celles-ci : "Lorsque la marée se retire, on peut voir qui était en train de nager nu". Nager nu, c'est typiquement ce que font ces plateformes en promettant des rendements potentiellement intenables. Certes, Celsius et consorts préviennent que ces rendements ne sont pas garantis. Cependant, ces avertissements sont bien moins visibles que le taux de rendement.

La finance décentralisée est une véritable avancée pour les particuliers, notamment ceux qui ne peuvent pas obtenir de crédit bancaire. D'ailleurs, la finance traditionnelle s'intéresse beaucoup à la DeFi. Cependant, il ne faut pas oublier qu'elle reste encore un enfant en croissance : elle apprend en faisant des erreurs. Anchor est typiquement une erreur de jugement faite par beaucoup, car le protocole ne pouvait pas fonctionner en cas de chute des cours et de ventes massives.

Une régulation à venir ?

La chute de l'écosystème Terra, causée par la perte de la parité d'un stablecoin, inquiète du côté des régulateurs qui réfléchissent à légiférer. En Europe comme aux États-Unis, on évoque l'obligation que la garantie soit à 100% en cash. Ainsi, pour 10 stablecoins dollars émis, il faudrait 10 dollars sur un compte bancaire.

Mais l'effondrement des marchés pourrait aussi entraîner une régulation plus poussée des plateformes comme Celsius, pouvant aller jusqu'à leur interdiction. Pourtant, certaines de ses plateformes sont plus sérieuses, à commencer par Nexo, qui propose d'ailleurs de racheter les actifs des clients de Celsius. De même, les plateformes françaises pourraient avoir leur rôle à jouer dans un écosystème plus assaini.

Mais si la régulation est indispensable, elle ne doit pas empêcher l'innovation. Or, beaucoup craignent la mise en place d' une régulation trop contraignante en Europe, notamment avec le projet de règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA), dont la version définitive pourrait rapidement aboutir.