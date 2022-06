La solution de paiement différé B2B Hokodo lève 37 millions d'euros

L'entreprise franco-anglaise compte passer de 30 000 utilisateurs à un million d'ici 2025, notamment en s'exportant mais aussi en s'ouvrant à de nouveaux secteurs.

Le Buy Now Pay Later n'est pas l'apanage des sites marchands grands publics. La start-up anglo-française Hokodo, qui annonce ce 23juin 2022 lever 37 millions d'euros, propose ainsi une solution de BNPL B2B aux professionnels du e-commerce. Dans la pratique, les acheteurs (les marchands) peuvent différer instantanément le paiement, tandis que les vendeurs sont payés immédiatement par l'intermédiaire de la plateforme, qui les protège à hauteur de 100% en cas de non-paiement grâce à sa souscription d'une assurance chez Scor. En échange de ce service, Hokodo prend entre 1 et 4% de commission sur les transactions effectuées en fonction des délais de paiement, qui peuvent aller jusqu'à 120 jours, et du montant du financement. Louis Carbonnier, cofondateur, précise que "le montant des transactions réalisées par des professionnels en ligne est très élevé. Il s'agit parfois de plusieurs centaines de milliers d'euros".

Système de scoring

Créée fin 2019, par un Anglais, un Belge, et un Français, Hokodo possède des locaux à Paris et à Londres. L'entreprise est déjà présente sur six marchés européens : l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, la France et les Pays-Bas. Depuis son lancement, 30 000 PME ont fait appel à ses services. Selon Louis Carbonnier, 60% des transactions B2B sont réalisées avec des délais de paiement. "Hokodo analyse l'éligibilité au crédit, détecte la fraude, recouvre les paiements et propose une assurance-crédit". La solution proposée prend la forme d'une interface de programmation d'application (API) incorporée au check-out du site marchand des utilisateurs. Cette technologie permet d'indiquer instantanément l'éligibilité au crédit d'une entreprise acheteuse. L'API fonctionne grâce à un système de scoring : l'état financier de l'acheteur est analysé d'après des bases de données puis un score lui est attribué. En cas de non-éligibilité, l'option de paiement différé n'est pas proposée au professionnel.

En juin 2021, Hokodo avait levé 10 millions d'euros auprès d'investisseurs privés. Les fonds récoltés ont permis de commencer son expansion internationale et d'ajouter 60 membres à une équipe de 25 personnes, dont les deux tiers basés à Londres. Pour cette seconde levée de fonds, Notion Capital, le fonds d'investissement britannique spécialisé dans le SaaS, qui avait déjà pris part à la première levée de fonds, mène le tour de table. D'autres investisseurs ont placé leur confiance en Hokodo : les fonds Korelya Capital, Opera Tech Ventures, Mundi Ventures ainsi que ses partenaires historiques Anthemis et Mosaic Ventures.

Expansion européenne

En 2022, la start-up compte doubler la taille de l'équipe avec l'ouverture de postes de développeurs produit et d'ingénieurs. Elle souhaite également se développer au-delà de ses secteurs traditionnels que sont la construction, le matériel informatique, les fournitures industrielles, l'agro-alimentaire et l'emballage. En ligne de mire notamment : l'automobile. Comme ses clients exportent pour la plupart, l'entreprise s'est fixée pour objectif de s'implanter dans tous les pays européens d'ici 18 mois. Enfin, de nouvelles fonctionnalités vont être implémentées à la solution afin de l'adapter à l'usage en magasin ou encore par téléphone. Au total, Hokodo souhaite atteindre le million d'entreprises utilisatrices d'ici 2025. Dernier objectif : profiter de la "vague de consolidation dans le monde des startups qui sera une occasion pour accélérer l'expansion géographique de l'entreprise via des rachats", conclut Louis Carbonnier.