Flowdesk lève 30 millions de dollars pour son market-making-as-a-service crypto

La start-up française vise une expansion internationale assortie d'une vague de recrutements et d'un projet de plateforme de trading format SaaS

Après moins de deux ans d'existence, la plateforme de trading crypto française Flowdesk enregistre une deuxième levée, après un premier tour de table de 450 000 euros en 2021. Une levée organisée en début d'année par le VC Aglaé Venture et le fonds Eurazeo et qui a permis de lever 30 millions de dollars auprès de quinze VC et d'une brochette de 22 business angels. Figurent sur la liste des participants le fonds Speedinvest, l'exchange Coinbase, Pascal Gauthier de Ledger ou Sébastien Borget de The Sandbox pour ne citer qu'eux.

Pour l'heure, Flowdesk ambitionne de poursuivre son expansion à l'international après avoir ouvert un bureau à Singapour en mars 2022. Un déploiement aux Etats-Unis d'ici fin d'année est également au programme. Mais la plateforme française ne compte pas s'arrêter là. "Les douze prochains mois seront rythmés par plusieurs demandes d'enregistrement à l'international", glisse Gulhem Chaumon, l'un des co-fondateurs de Flowdesk.

L'autre enjeu, c'est la distribution et, pour cela, l'entreprise qui compte aujourd'hui 35 salariés ambitionne de recruter 65 nouveaux collaborateurs autour des profils d'ingénieurs, sales ou encore compliance. Reste enfin le projet de distribution de la plateforme de trading en mode Saas directement à disposition des clients qui pourront réaliser eux même leurs opérations de custody, treasury management, market making ou encore de brokerage. Un projet qui devrait voir le jour d'ici fin 2022.

Flowdesk a développé une infrastructure de trading connectée à une soixantaine d'exchanges centralisés ou non et qui permet aux émetteurs de jetons de profiter des liquidités du marché secondaire : le market-making-as-a-service. Concrètement, l'entreprise enregistrée PSAN auprès de l'AMF fournit les services d'un market maker et se connecte directement aux comptes de ses clients via leurs clés API pour trader en leur nom. Objectif : palier aux manques de liquidités des projets naissants. "Nous passons entre deux et quatre millions d'ordres par jour", avance Gulhem Chaumon. La plateforme française propose des services de custody pour stocker et gérer les cryptos de ses clients, de brokerage pour convertir les euros en crypto et inversement et de treasury management dont l'objectif est de faire travailler le fonds du client. En contrepartie, l'entreprise se rémunère en retainer, à savoir une facturation étape par étape chaque fois que l'un des objectifs est atteint.