Avec la nouvelle crise, le bitcoin confirme son statut de valeur refuge de la crypto

Tandis que les institutionnels fuient les cryptos, les petits investisseurs, eux, ont tendance à se reporter sur l'iconique bitcoin, n°1 en termes de capitalisation et à l'historique de survie le plus long.

Le bitcoin, or numérique ? Depuis mai 2022 et l'effondrement de la blockchain Terra Luna, le marché des crypto-monnaies est dans la tourmente. Dans ce contexte, les investisseurs en crypto-monnaies se réfugient vers celle qu'ils jugent la plus sûre, bien souvent le bitcoin. Point commun entre celui-ci et l'or, LA valeur refuge par définition : la rareté. 21 millions de bitcoins, pas plus pas moins, seront créés sans qu'aucune institution ne puisse rien y changer. Cette "politique programmée immuable" contribue à son succès d'après Josselin Tonnellier, chief product officer de Stackinsat, qui propose des produits financiers basés sur le bitcoin.

Sur les 19,09 millions de bitcoin créés, seuls 2,4 millions sont disponibles sur les exchanges

Le bitcoin a pourtant perdu 47% de sa valeur depuis début mai 2022. On est donc loin de l'investissement sécurisé ni d'une ruée vers l'or… Mais cette chute soudaine serait à imputer "aux gros portefeuilles" d'après Josselin Tonnellier. Les fonds d'investissement, qui spéculent sur son cours et espèrent bénéficier d'effets de levier, se sont délestés massivement de leurs bitcoins, les considérant, au même titre que d'autres actifs, trop risqués. S'ajoutent ensuite les protocoles crypto mis à mal par la crise qui revendent leurs bitcoins en échange de liquidités.

Les investisseurs particuliers, quant à eux, ont profité de la chute de son prix pour en acheter. Le nombre d'utilisateurs de plus de 0,1 bitcoin, soit au 18 juillet 2022 environ 2 230 dollars, n'a jamais été aussi élevé : 3,706 millions le 12 juillet 2022 contre 3,177 le 17 juillet 2021 d'après les données récoltées par Glassnode, soit une hausse de 17% alors que dans le même temps le cours du bitcoin a dévissé de près de 40%.

Accélération du nombre d'adresses bitcoins détenant au moins 0,1 bitcoin ces dernières semaines. © Glassnode

L'achat de bitcoins est un investissement de long terme, caractéristique des valeurs refuges : d'après le cofondateur de Stackinsat, 23% des bitcoins sont conservés depuis cinq ans. Sur les 19,096 millions de bitcoin créés, seuls 2,4 millions sont disponibles sur les exchanges, soit 12% du volume total. La plupart du temps, le bitcoin s'accumule, se garde précieusement, se thésaurise.

Concurrence

Autour, il n'y a jamais eu autant de crypto-monnaies : 13 400 en juillet 2022 contre 4 500 en février 2021, d'après Statista. Malgré ce choix étendu, le bitcoin reste l'option de prédilection pour les investisseurs crypto : sa capitalisation est la plus importante sur le marché crypto avec 425 810 millions de dollars, le 18 juillet 2022 et sa part de capitalisation dans celle du marché crypto dans son ensemble est de 44%, toujours selon Statista.

Les détracteurs du bitcoin rétorquent qu'il ne peut pas être une valeur refuge puisqu'il a perdu 71,3% de sa valeur depuis novembre 2021, période à laquelle il a atteint son point le plus haut (source : CoinGecko). Mais cette donnée est à remettre dans le contexte du marché fluctuant des crypto-monnaies. "La majeure partie des cryptos ont perdu 90% de leur valeur comparée à leur point le plus haut" indique Josselin Tonnellier. Enfin, lorsque la confiance en un protocole crypto est ébranlée, ce dernier achète des bitcoins afin de rassurer les investisseurs.

Evidemment, la comparaison avec l'or s'arrête au frontière du monde numérique : la capitalisation de l'or est estimée entre 10 000 et 11 000 milliards de dollars. Le bitcoin ? environ 2 870 fois moins. "Il n'est pas assez lourd pour la quantité d'argent sur les marchés financiers, il ne peut pas absorber des milliards par jour", observe Josselin Tonnellier. Crypto-monnaie dominante, rassurante, sécurisée, le bitcoin est une valeur refuge... mais uniquement dans le monde des cryptos.