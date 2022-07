Cryptomonnaies : qui Three Arrows Capital va-t-il entraîner dans sa chute ?

Three Arrows Capital, un hedge fund spécialisé dans les crypto-monnaies, doit 3,5 milliards de dollars à 27 créditeurs différents. Problème, le fonds a fait faillite.

Tandis que le cours des principales crypto-monnaies entame un redressement timide, les difficultés engendrées par la faillite de Three Arrows Capital (3AC) prennent de l'ampleur. Avant mai, 3AC était l'un des hedge funds les plus importants du paysage crypto avec 10 milliards de dollars sous sa gestion. Suite aux lourdes pertes subies après un investissement de 600 millions dans l'écosystème Terra, le 1er juillet, 3AC a déposé le bilan. Résultat, le fonds de capital-risque est en défaut de paiement auprès de 27 créanciers. Au total 3AC leur doit 3,5 milliards de dollars dont 67% à un seul créditeur : Genesis Trading. Un document confidentiel contenant la liste complète de ces créanciers a été dévoilé. Parmi eux : Genesis, RB Panama, Celsius Network, Deribit, Voyager Digital, CoinList, DeFiance Capital, Blockchain.com et FalconX.

Escroquerie ?

Malgré son ancienneté, Blockchain.com, startup dans le secteur des crypto-monnaies, est touchée de plein fouet par l'insolvabilité de 3AC. La note : une perte de 270 millions de dollars. D'après une lettre destinée aux actionnaires, consultée par CoinDesk, Peter Smith le CEO, accuse 3AC "d'avoir escroqué l'industrie de la crypto-monnaie". Il assure que son entreprise "reste liquide, solvable et que ses clients ne sont pas affectés" et ajoute vouloir poursuivre en justice le fonds de capital-risque afin qu'il soit reconnu responsable des pertes consécutives à sa faillite.

Le sort réservé à Voyager Digital est plus cruel. Le 27 juin, l'exchange déclare que 3AC est en défaut de paiements sur un prêt de 1 5250 bitcoins et 300 millions d'USDC, soit environ 666 millions de dollars à la rédaction de l'article. En un mois, le cours de son action a perdu 85% de sa valeur, passant de 1,23 à 0,18 dolars. Le 5 juillet 2022, c'est à son tour de déclarer faillite. "Cette réorganisation complète est la meilleure façon de protéger les actifs de la plateforme et de maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes, y compris les clients", déclare Stephen Ehrlich, chief executive officer de Voyager dans un communiqué de presse. Ses mots, qui se veulent rassurants, ne dupent personne. D'après son dépôt de bilan, la société a entre 1 et 10 milliards de dettes et plus 100 000 créanciers, eux aussi mis en difficulté.

Le plus grand créancier de 3AC fait naturellement face à des turbulences. Genesis Trading lui a prêté 2,3 milliards de dollars. Son directeur général, Michael Moro, déclare sur Twitter que la société mère Digital Currency Group a pris en charge certaines obligations de Genesis et a mis à sa disposition le capital nécessaire afin de poursuivre ses activités. Il confirme que la plateforme de trading a pu atténu er ses pertes à l'aide d'une contrepartie qui correspond au 80% du collatéral déposé par 3AC lors de la contraction de son prêt. Avec la liquidation de cette garantie, les pertes de Genesis s'élèvent à 460 millions de dollars… Une somme toujours non négligeable. Auprès de The Block, un porte-parole de Digital Currency Group précise que "les bilans de DCG et de Genesis restent solides. Sans exposition restante à Three Arrows Capital, Genesis continue d'être bien capitalisé et fonctionne comme d'habitude." La prudence est de rigueur à l'heure d'analyser ses déclarations, qui font miroiter une bonne santé.

Les créanciers qui attendent un remboursement ne sont pas au bout de leur peine, car les fondateurs de 3AC, Su Zhu et Kyle Davies, sont introuvables. Ironie du sort : Zhu Su fait aussi partie des 27 créditeurs et réclame 5 millions de dollars à sa propre entreprise.