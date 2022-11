Après une guerre éclair, Binance rachète FTX et bouleverse le Web3

L'opération fera date. En quelques jours, Binance a déstabilisé son concurrent FTX au point de pouvoir s'en emparer. Peu à peu, Changpeng Zhao impose son groupe comme le premier Gafa des cryptos.

Tout va très vite dans le Web3 : selon son fondateur Changpeng Zhao sur Twitter, Binance est sur le point de racheter FTX (un due diligence doit encore être mené), une annonce confirmée par le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, sur le même réseau social. L'opération est inattendue et intervient alors que les deux hommes s'échangeaient publiquement des piques, à la suite d'une révélation de CoinDesk, révélant la trésorerie douteuse d'Alameda Research, le fonds d'investissement crypto de Sam Bankman-Fried.

En effet, les fonds détenus par Alameda seraient majoritairement du FTT, le jeton natif de la plateforme d'échange FTX… détenue par SBF. Au-delà du caractère problématique de cette garantie interne sur laquelle nous allons revenir, Alameda a financé de nombreux projets et certains craignaient déjà un nouvel épisode Celsius Network.

La cause : des rumeurs d'insolvabilité autour de FTX

Le jeton FTT au cœur d'un imbroglio entre Binance et FTX

Le FTT est le jeton au cœur de la bataille entre Binance et FTX. Au 30 juin dernier, Alameda Research avait 14,6 milliards de dollars de réserves. Or, un tiers des réserves est représenté par du FTT. Les rumeurs d'insolvabilité sont donc liées au cours du FTT. Si jamais ce dernier subit une chute importante, les fonds disponibles d'Alameda seront amoindris. Certes, l'entreprise n'est pas la seule à avoir une partie importante de sa trésorerie représentée par des actifs volatils. Mais, jusqu'à l'article de CoinDesk, personne n'avait réellement connaissance de la réalité des réserves d'Alameda. C'est finalement le plus gros concurrent de FTX, Binance, qui a décidé de l'affaiblir en prenant une décision radicale.

Une bataille rangée entre Binance et FTX

Quatre jours après la révélation sur les réserves d'Alameda Research, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a indiqué que la plateforme d'échange liquidait l'entièreté de sa position sur les FTT. Le montant serait de près de 23 millions de FTT, soit plus de 580 millions de dollars au moment du transfert.

Le cours du FTT a alors subi une sévère chute, faisant craindre pour la solvabilité à court terme d'Alameda Research. Binance a donc volontairement affaibli son concurrent sur la simple base de rumeurs. C'est en tout cas ce qu'a répondu SBF, mettant en avant le fait que FTX est régulé et que les fonds sont audités.

Cependant, des analyses tournent sur Twitter sur la véracité des fonds détenus par Alameda. FTX émettrait des FTT à destination d'Alameda dans le seul but d'augmenter sa trésorerie. L'objectif ? Lever des fonds auprès d'autres investisseurs. Cette technique était celle utilisée par Celsius. On connaît la fin de l'histoire.

La conséquence potentielle : une ultra-domination de Binance

Une volonté implicite de tuer FTX ?

Zhao a profité de l'affaire pour affaiblir FTX et SBF. Il a même justifié la liquidation de la position de Binance sur les FTT afin d'éviter de faire partie d'une nouvelle affaire Terra (LUNA). Face à cette annonce, nombre d'utilisateurs ont eux-mêmes décidé de retirer leurs fonds de FTX, au point d'entraîner une crainte sur les liquidités de l'échange. Une chute de l'empire de Sam Bankman-Fried potentiellement fatale à une grande partie de l'écosystème Web3, sans même parler de l'important sponsoring de FTX dans le monde sportif, autre potentielle victime collatérale.

Une volonté explicite de mettre le Web3 sous tutelle

FTX a donc appelé l'aide de Binance. Changpeng Zhao a promis une recherche intensive sur la situation de son concurrent avant de conclure l'affaire. Si ce rachat devait se réaliser, Binance (déjà PSAN en France, en discussions avec Bahreïn pour une licence bancaire et partenaire du Kazakhstan pour le développement de leur monnaie numérique), pourrait bien devenir le premier Gafam de l'histoire du Web3. À moins qu'il ne le soit déjà.