Base : que vaut le protocole présenté par la plateforme Coinbase ?

Coinbase se lance dans la bataille des couches secondaires d'Ethereum en lançant l'écosystème Base. Une nouvelle assez inattendue, qui pourrait changer la bataille des layers-2.

En milieu de semaine, le compte Twitter de Coinbase a dévoilé de mystérieux ronds bleus, sans que l'on comprenne ce que cela signifiait. Quelques heures plus tard, la plateforme américaine a décodé son message, en annonçant le lancement de Base, un écosystème développé par la plateforme, mais indépendant dans son fonctionnement.

Nous ne nous arrêterons pas sur le nom Base que Coinbase n'a pas été chercher bien loin. En revanche, l'arrivée d'une plateforme d'échange mondialement connue, qui puis-est cotée en bourse, dans l'écosystème des couches secondaires est une nouvelle très intéressante pour l'avenir du secteur. Cela est encore plus intéressant pour le monde des layers-2, dont nous allons rappeler la définition dans cet article.

Présentation du protocole Base

Qu'est-ce que Base ?

Avant de parler plus généralement de Base, faisons un bref rappel sur les couches secondaires ou sous-couches (layer-2 en anglais). Il s'agit de protocoles ayant pour objectif de seconder un protocole principal, principalement pour des raisons liées à son engorgement ou à des frais de transaction élevés. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article consacré aux layers-2.

Aujourd'hui, c'est principalement le protocole Ethereum qui a besoin de layers-2 pour le seconder. Et Base n'échappe pas à la règle. En annonçant le lancement d'un réseau test (testnet), Coinbase a introduit Base comme un protocole pour y construire et y déployer des applications décentralisées. L'objectif est ambitieux : faire que les applications construites sur Base soient utilisées par 1 milliard de personnes.

Base se concentre pour le moment principalement sur le réseau Ethereum, ce qui est assez logique. En effet, plus de 60 % des applications décentralisées sont déployées sur ce réseau. Au moment où ces lignes sont écrites, le lancement du réseau principal (mainnet) n'a pas été annoncé, mais, chez Coinbase, on l'annonce pour dans les prochains mois. C'est lorsque le mainnet sera en ligne que les applications pourront être utilisées par tous.

Quelles sont les fonctionnalités principales de Base ?

Sur le papier, Base ressemble aux autres couches secondaires déjà lancées. Tout d'abord, Base utilise la sécurité du réseau Ethereum pour sécuriser les transactions qui y seront validées. Ce n'est donc pas une sidechain comme est devenue une partie de Polygon (MATIC), qui dispose désormais de sa propre sécurité.

Ensuite, Coinbase ne révolutionne pas ce qui fonctionne déjà : Base promet une validation rapide des transactions, sans annoncer un nombre théorique de validations par seconde. Bien entendu, les frais de transaction seraient faibles, comme les autres layers-2. L'amélioration de la scalabilité d'Ethereum est d'ailleurs tout l'intérêt des couches secondaires. Base sera également un protocole décentralisé, ce qui signifie qu'il ne serait pas directement contrôlé par la plateforme. Nous conservons le conditionnel sur ce point, car nous n'en sommes qu'au testnet, mais cela devrait bien être le cas.

En effet, Base est open source, ce qui réduit considérablement le risque de contrôle par une entité. Mais Coinbase met en avant le fait qu'il soutient le protocole. Est-ce un soutien désintéressé, avec uniquement l'offre de facilités, pour par exemple, les échanges avec les monnaies traditionnelles ? C'est en tout cas ce que dit Coinbase. Enfin, la plateforme américaine annonce que d'autres protocoles, comme Solana, seront à terme compatibles avec Base.

Base va-t-il révolutionner les couches secondaires d'Ethereum ?

Base, un protocole mieux armé que les autres layers-2

L'arrivée de Base pourrait être un game changer comme le disent certains. Bien entendu, le soutien d'un géant comme Coinbase est un énorme avantage pour un tout jeune protocole. En outre, Base va bénéficier d'un fonds uniquement destiné à financer des applications développées sur Base. Il est certain que beaucoup de cette théorie devra être mis à l'épreuve du marché et du fait qu'aucune plateforme ne semble à l'abri depuis l'affaire FTX. Cependant, le soutien de Coinbase est un véritable plus qui place Base directement parmi les couches secondaires à surveiller.

En outre, Base se lance à un moment opportun. Même si l'on est sûr de rien, le marché des cryptomonnaies semble être reparti à la hausse ou, en tout cas, avoir atteint son point bas. La confiance des investisseurs est de retour sur tous les marchés et le besoin de couches secondaires est devenu de plus en plus important depuis The Merge, le passage d'Ethereum au consensus de validation de la preuve d'enjeu.

Mais Base a un défaut, qui pourrait sembler contradictoire avec ce que nous venons d'écrire : un lancement en février 2023 est-il trop tard ?

Base, un protocole qui arrive trop tard ?

Le besoin de couches secondaires à Ethereum s'est fait sentir dès le bull run de l'année 2017, lorsque l'on a vu les frais de transaction s'envoler. Ce besoin a été encore plus puissant que la forte hausse des cours et la bulle des NFTs en 2020-2021. En conséquence, des protocoles se sont développés et certains sont aujourd'hui très avancés.

Le plus connu d'entre eux est Polygon. Simple layer-2 au départ, avec une communication un peu bancale, Polygon ne faisait pas forte impression. Et puis tout a changé rapidement, avec une amélioration de l'écosystème, la "transformation" en sidechain et le rachat de Hermez pour y développer une véritable layer-2 en plus du protocole principal.

Aujourd'hui, l'avantage de Base est que Polygon n'est plus vraiment une layer-2 en passant au niveau au-dessus (sidechain). Mais il reste Optimism et Arbitrum. Ces deux couches secondaires sont bien lancées et Base utilise d'ailleurs une partie de la première. Comment le protocole maison de Coinbase pourrait-il passer devant ? La réponse à cette question est aujourd'hui impossible à trouver.

En créant un partenariat avec Optimism, Coinbase pourrait d'ailleurs en profiter pour obtenir la "fusion" des deux protocoles. Mais cela signifierait alors que l'interventionnisme de Coinbase serait beaucoup plus important qu'annoncé. Seul l'avenir nous dira ce qu'il adviendra de la bataille des couches secondaires d'Ethereum.