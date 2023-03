Silvergate : la crise de trop pour l'écosystème crypto ?

La crypto-banque américaine serait en très mauvaise posture financière et pourrait se déclarer en faillite. Or, elle est financièrement très liée à certains gros acteurs du secteur. De lourdes conséquences sont à craindre.

Silvergate. Voici le mot qui fait trembler tout l'écosystème crypto depuis quelques semaines maintenant. En cause, la situation financière de la banque américaine, qui prisée du secteur crypto. Le report de la parution de son rapport financier fait même craindre une future déclaration en faillite. Certes, l'année 2022 a été "riche" en faillites, incluant celles des plateformes américaines Celsius et FTX. L'écosystème crypto s'est donc malheureusement habitué aux mauvaises nouvelles. Cependant, nous pourrions franchir un cap avec Silvergate, puisqu'il s'agit d'une banque possédant des liens étroits avec de grands acteurs du secteur, à commencer par Coinbase et Circle, émetteur du stablecoin USDC.

Les deux ont pris les devants : Coinbase a annoncé suspendre son service de paiement transitant par Silvergate et Circle a retiré de la banque l'ensemble de la garantie en dollars de ses USDC. Paxos, émetteur (pour un temps encore) du BUSD, le stablecoin dollar de Binance, a aussi arrêté son partenariat avec Silvergate. La banque a finalement décidé de stopper son service de paiement en cryptos. Jusqu'à la faillite ?

Silvergate : les origines de la crise de la "crypto-banque" américaine

Des pertes abyssales en 2022

Fondée en 1988, Silvergate est une banque californienne, dont la spécialisation d'origine est l'octroi de prêts. En 2013, son PDG Alan Lane découvre Bitcoin et décide d'acheter ses premiers BTC à titre personnel. Fervent supporteur de l'écosystème crypto, Lane opère un pivot pour sa banque, qui va devenir la banque préférée des acteurs du secteur Web3.

Silvergate a notamment facilité la conversion entre cryptos et dollar. C'est également la banque dépositaire de certaines sociétés émettrices de stablecoins, dont Circle, qui doivent garantir 1 stablecoin par 1 vrai dollar. Cette appétence pour le secteur crypto est la raison pour laquelle Silvergate est appelée "crypto-banque". Cependant, notez qu'il s'agit bien d'une banque classique, qui a simplement une forte dépendance au secteur crypto. C'est donc un abus de langage.

Silvergate a subi de plein fouet la crise traversée par le secteur, accentuée par les faillites de Celsius et surtout de FTX. Le bear market a entraîné un important retrait de liquidités, ce qui a eu pour conséquence un besoin en cash de bon nombre d'entreprises travaillant dans le secteur. Résultat, au dernier trimestre de l'année 2022, Silvergate a subi une perte abyssale d'un milliard de dollars, qui n'a pas vraiment été du goût de la SEC, le gendarme financier américain, qui regarde cela de près.

Une trop forte dépendance au secteur crypto

Comment Silvergate en est arrivée là ? La réponse tient en un mot : dépendance. En effet, la banque californienne n'avait quasiment que des entreprises du secteur comme gros clients. Et les chiffres font froid dans le dos. Fin 2022, sur 13,2 milliards de dollars de dépôt sur Silvergate, 12 milliards concernaient des acteurs de l'écosystème crypto ! Soit une dépendance supérieure à 90%. Or, on le sait, il n'est jamais bon d'être trop dépendant de quelque chose et la banque en a fait les frais. En fin d'année dernière, les clients de Silvergate ont retiré pas loin de 8 milliards de dollars.

Etant dans l'obligation de répondre aux demandes de ses clients, SIlvergate a dû vendre de nombreux actifs, incluant des obligations et des bons du Trésor. Malheureusement, une majorité de ces ventes ont été effectuées à perte. Vous comprenez donc d'où vient la perte d'un milliard de dollars subie sur sur le seul dernier trimestre de l'année 2022. La situation se serait d'ailleurs aggravée depuis cette année et les pertes seraient bien plus importantes que prévu. C'est probablement la raison pour laquelle la parution du rapport financier annuel a été reportée au 16 mars prochain. Et les régulateurs ont désormais Silvergate en ligne de mire.

Silvergate : des conséquences difficiles à mesurer

L'accentuation de la crise de confiance des régulateurs

Depuis l'affaire FTX, les régulateurs financiers ont décidé de taper très fort sur l'écosystème crypto. La SEC, régulateur financier américain, avec son directeur Gary Gensler en chef de meute, s'en est violemment prise au staking le mois dernier, exhortant Kraken à stopper cette activité. Gary Gensler s'estime avoir été dupé par FTX et son fondateur Sam Bankman-Fried, philanthrope transformé en escroc.

Les déboires de Silvergate sont donc surveillés de très près par la SEC, notamment ce que l'on appelle le ratio de levier. Selon les exigences de l'accord de Bâle III, les banques doivent posséder un minimum de fonds propres. Aux Etats-Unis, ce ratio est conventionnellement fixé à 5%. Ainsi, sur 100 dollars investis ou prêtés, la banque doit conserver un minimum de 5 dollars sur ses propres comptes. Or, chez Silvergate, il se murmure que l'on serait sous ce seuil. Si tel était le cas, les régulateurs américains pourraient intervenir pour renflouer la banque ou la laisser couler. Pour la seconde option, sans vouloir comparer le poids des deux banques, ce serait un Lehman Brothers bis et la disparition de Silvergate.

Silvergate, une faillite de la finance traditionnelle ?

Pour certains, la possible disparition de Silvergate serait un cataclysme pour les cryptos. Pour d'autres, cela n'aurait aucune conséquence. Alors qui croire ? Comme toujours, lorsqu'il y a deux positions aussi extrêmes, la vérité se trouve quelque part entre les deux. Sur le court terme, le marché pourrait en effet subir de violents soubresauts. D'ailleurs, après l'annonce du report de la parution du rapport financier de Silvergate, le bitcoin a chuté de 6% dans la journée, avant de se reprendre. Cependant, la faillite de Genesis, qui devait ébranler le marché, n'a pas inquiété les investisseurs. Et cet optimisme en cas de chute de Silvergate n'est pas à exclure pour au moins deux raisons.

La première, c'est qu'en un an, le marché a subi le pire matraquage depuis sa création : faillites à gogo, chute de la 2e plateforme au monde, régulateurs de plus en plus sévères, Binance qui inquiète, etc. Et pourtant, le BTC se maintient à un niveau correct et le financement des projets Web3 est au beau fixe.

La seconde, c'est que la potentielle faillite de Silvergate serait avant tout une faillite de la finance traditionnelle. En effet, la banque a choisi son secteur de prédilection, comme d'autres choisissent le secteur de l'énergie ou le secteur médical. Il s'avère que le secteur choisi par Silvergate est très risqué. En d'autres termes, le management du risque de la banque a été catastrophique et on frôle l'inconscience lorsque l'on dépend à 90% du secteur crypto. S'il fallait trouver un coupable, ce ne serait ni la crypto ou le Web3, mais bien le management de Silvergate.