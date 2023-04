Bitstack, l'application qui met Bitcoin dans toutes les poches, lève 2 millions d'euros

Un premier tour de table d'un million d'euros avait déjà été conclu par Bitstack en mai 2022. Cofondateur de l'application, Alexandre Roubaud détaille les raisons de ce nouveau financement.

Kabir Sethi (à gauche) et Alexandre Roubaud, cofondateurs de Bitstack, dans leurs locaux à la Station F. © Bistack

Lancée en mars 2022, Bitstack est une application d'épargne automatisée en bitcoins, soit par l'arrondi à l'euro supérieur des transactions recensées sur le compte bancaire de l'usage, soit par l'investissement périodique (ou DCA pour dollar cost averaging). Plus d'un an après sa sortie, elle compte aujourd'hui plus de 25 000 utilisateurs, avec "un panier d'épargne mensuel moyen d'environ 100 euros", détaille Alexandre Roubaud, son cofondateur. Au terme de l'année écoulée, plus de cinq millions d'euros d'épargne en bitcoins avaient été cumulés en neuf mois par les utilisateurs.

Pour faire face à cette croissance, Bitstack annonce une nouvelle levée de fonds de 2 millions d'euros, un an après une première d'un million d'euros, menée par Founders Future avec Y Combinator, Kima Ventures, Goodwater Capital, Soma Capital et Lightning Ventures. "Notre ambition est de passer de 25 000 utilisateurs à plus de 50 000 à la fin de l'année". Actuellement constituée de sept collaborateurs, la société cherche à pourvoir trois postes de plus. Dans le même temps, elle utilisera cette nouvelle enveloppe pour financer l'acquisition client.

Carte de débit et IBAN virtuel à venir

Pour séduire une nouvelle base d'utilisateurs, Bitstack s'apprête à renforcer son offre produit, avec l'annonce à venir d'une carte de débit associée à un IBAN virtuel pourvu par des partenaires bancaires régulés. "Nos clients pourront déposer leur salaire grâce à cet IBAN", indique Alexandre Roubeaud. Il n'est pas difficile à terme d'imaginer Bitstack proposer une conversion automatique du paiement des salaires de l'euro au bitcoin. Quant à la carte, dont le réseau de paiement n'est pas encore connu, elle permettra "aux utilisateurs de dépenser leur solde en euros ou leur solde en bitcoins, tout en offrant à chaque dépense un cashback en bitcoin", poursuit l'entrepreneur.

Avec cette offre lisible, une épargne en bitcoins et seulement en bitcoins, ainsi qu'une interface d'utilisation digne d'applications de néo banques grand public comme Cash App, Revolut, Robinhood, Bitstack rend ludique le parcours de l'investissement en bitcoins. "Notre arrondi à l'euro supérieur est une manière indolore de se constituer une épargne en bitcoins. 50% de nos utilisateurs sont des primo-acheteurs bitcoins. Cela signifie que nous ne sommes pas en concurrence avec des brokers crypto mais avec les produits d'épargne classiques", estime Alexandre Roubaud.