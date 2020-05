Quels pays vont le plus souffrir de la chute d'AirBnB ?

En grandes difficultés financières face à la crise du coronavirus, la start-up américaine est devenue une source de revenus considérables pour certains pays touristiques, dont la France.

La pandémie du covid-19 a frappé de plein fouet AirBnb. Le CEO de la startup, Brian Chesky, a annoncé le 5 mai un plan de licenciement de 1 900 salariés, soit 25% des effectifs de l'entreprise. Il prévoit des revenus inférieurs à la moitié de ceux de 2019 pour cette année. L'incertitude règne sur les capacités d'AirBnb à se remettre sur pied après ce séisme. Cela alors que les données de 2018 présentaient une industrie dont l'impact économique sur les pays occidentaux n'était pas anecdotique, loin s'en faut.

Aux Etats-Unis, le total des sommes dépensées par les clients d'Airbnb sur place, logement compris, ont dépassé les 33 milliards de dollars en 2018, estime la plateforme. Les USA sont également le plus grand pays et le plus peuplé des pays touristiques où AirBnb a eu la liberté de se développer. Toutefois, l'Europe n'a pas été en reste. Comme le met en évidence ce graphique édité par notre partenaire Statista, l'impact économique d'AirBnb représente également une sacrée somme pour le Vieux continent. AirBnb estime que les revenus des hôtes et les dépenses des visiteurs sur place ont généré presque 30 milliards de dollars en 2018 dans les quatre pays les plus actifs après les Etats-Unis : la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni.

A titre de comparaison, l'impact économique d'AirBnb cumulé entre l'Australie et le Canada représente tout juste 8,7 milliards de dollars. Touristiques, certes, mais beaucoup moins densément peuplés, ces pays n'ont pas la force de frappe de leurs voisins nord-américain ou européens. Par ailleurs, le pays d'Asie qui bénéficie le plus de l'impact économique d'AirBnb est le Japon, loin derrière les pays occidentaux, avec 3,5 milliards de dollars.

Statista édite un portail d'études et de statistiques provenant de plus de 18 000 sources.