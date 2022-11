Immobilier : pourquoi Buildrz et Hestia ont été sacrées start-up de l'année

Au salon RENT, dédié aux innovations immobilières, Hestia et Buildrz ont respectivement remporté le titre de LA start-up RENT ORPI et le Trophée de l'innovation SNPI.

Deux prix étaient en jeu ce mardi 8 novembre au Paris Expo Porte de Versailles. Le salon RENT, dont le JDN est partenaire, s'y intéresse aux innovations immobilières jusqu'au 11 novembre. En lice face à Piloc, la jeune pousse du leasing immobilier Hestia a remporté le concours de La start-up RENT ORPI. Le Trophée de l'innovation SNPI a quant à lui été décerné à Buildrz, start-up spécialiste du développement foncier, opposée à Depozen et Piloc. Les finalistes des deux concours, présélectionnés par deux jurys de professionnels, disposaient de trois minutes pour convaincre le public, chargé de les départager.

Hestia remporte le concours de La start-up RENT ORPI

"Notre mission c'est de permettre à tous de devenir propriétaire", pitche face au public Adrien Péligry, cofondateur et CEO de Hestia. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont exclues : les jeunes actifs qui ne disposent pas de l'apport requis, ceux qui travaillent, mais n'ont pas le statut Graal de CDI : les indépendants, les freelances, les chefs d'entreprise…"

Adrien Péligry, CEO de Hestia, lors du pitch. © Romain Pascal, Orpi

Basée à Paris, la jeune pousse s'est lancée en juillet dernier sur le marché du leasing immobilier. "Nos clients sélectionnent un logement sur le marché, nous l'achetons à leur place, puis nous les accompagnons afin qu'ils puissent le racheter plus tard", résume Adrien Péligry. En pratique, Hestia commence par sélectionner des profils d'aspirants-propriétaires en adoptant une "vision plus dynamique que les banques qui ne s'intéressent qu'aux revenus actuels. Nous réfléchissons à la capacité d'endettement qu'aura un particulier dans trois ans".

Trois ans, c'est la durée des contrats de leasing sur laquelle mise Hestia. A la fin de ce délai, le client rachète l'appartement à un prix fixé dès l'acquisition par la start-up : le prix d'achat auquel s'ajoute une marge de "10% en moyenne". Pour inciter financièrement ses clients à acquérir le bien, Hestia leur demande 2% du prix du bien au moment de l'achat. Cette somme sera récupérable en cas de rachat. "Nous nous engageons également à reverser à nos clients 20% des loyers versés pendant le leasing s'ils rachètent le bien", complète le CEO.

Fort d'une première transaction réalisée à Bordeaux, Hestia se donne pour objectif d'en finaliser une dizaine d'ici la fin de l'année. "Et une centaine en 2023, en étant présents dans une dizaine de métropoles en France", projette Adrien Péligry. La lauréate du concours de La start-up RENT ORPI, qui a levé un million d'euros l'été dernier, pourra présenter son projet au comité exécutif d'ORPI ainsi qu'aux partenaires de l'agence immobilière.

Buildrz remporte le Trophée de l'innovation SNPI

"Nous accompagnons les acteurs du monde de l'immobilier neuf en intégrant sur une même plateforme toutes les normes réglementaires (PLU, géométrie des sols…), les enjeux écologiques ainsi qu'une vision de la rentabilité", présente le directeur commercial de Buildrz, Neil Sabbah. Grâce à l'IA, Buildrz digitalise les données correspondant à ces trois volets, pour faire gagner du temps aux promoteurs.

L'équipe de Buildrz reçoit le Trophée de l'innovation SNPI. © Compte LinkedIn de Buildrz

La jeune pousse parisienne permet de les accompagner sur trois étapes : la prospection de terrains sur une carte interactive, la qualification de terrains et enfin, la faisabilité des projets immobiliers sur ces terrains, avec une modélisation 3D. "L'outil est adaptable à chaque client, en fonction de ses besoins", précise Neil Sabbah. Comptez 1 000 euros par mois pour l'offre d'entrée de gamme.

"Nous avons multiplié notre nombre de clients par trois entre 2021 et 2022", met en avant le directeur commercial. Aujourd'hui, Buildrz revendique ainsi "plus d'une cinquantaine de clients". Historiquement, des promoteurs. "En ce moment, nous cherchons à séduire aussi les architectes et les agences immobilières. Et pourquoi pas les propriétaires demain", glisse Neil Sabbah. Le directeur commercial confie aussi accompagner des entités publiques. "Nous sommes contents d'avoir ce côté mission qui a du sens", se réjouit-il. Une levée de fonds de 3,8 millions annoncée en mai dernier doit permettre à la start-up lancée en 2016 de se développer au Royaume-Uni et de renforcer ses effectifs. Le Trophée de l'innovation SNPI lui octroie la possibilité d'aller pitcher son projet à tous les organes du SNPI.