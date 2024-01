La maison d'Elon Musk dans les Alpes est en métal et coûte plusieurs dizaines de millions d'euros

Le cabinet d'architecture en charge de la conception du chalet du PDG de Tesla dans les Alpes italiennes a présenté son projet à plusieurs dizaines de millions d'euros.

Depuis mars 2023 le milliardaire Elon Musk vit dans un mobil-home près du siège de SpaceX en Californie. C'est le seul pied-à-terre du propriétaire de X (ex-Twitter, ndlr) après qu'il ait vendu ses sept propriétés californiennes pour 117 millions d'euros le 14 mars 2023. Mais ce renoncement n'aura duré qu'un temps. En novembre 2022, Elon Musk a décidé d'établir une villa dans les Alpes italiennes au cœur de la région du Trentin-Haut-Adige. Après être venu skier il y a plusieurs années dans la station de luxe de San Cassiano, le milliardaire a choisi le village de 700 habitants pour y faire construire la maison du futur. Le cabinet d'architecture BlueArch en charge des travaux a révélé au quotidien italien Corriere Del Trentino les détails insolites du projet.

Le terrain, une pelouse de 4 000 m2 en pente, était la seule exigence d'Elon Musk. Carte blanche ensuite pour l'architecte Alessandro Costanza qui a pu imaginer un design hors des sentiers battus. Le chalet s'élève sur cinq étages avec une surface de 800 m2 "répartis entre 15 chambres et 15 salles de bains, un grand séjour, une cave à vin et un spa souterrain", détaille Alessandro Costanza. A l'image d'un vaisseau spatial, la façade est faite d'une coque métallique qui reflète les rayons du soleil avec des traverses en bois et des contreforts entièrement en verre. Les matériaux aux aspects futuristes sont à l'image de la technologie domotique dont jouit le bâtiment. Tous les équipements du chalet pourront être contrôlés via un smartphone.

© BlueArch

Cette maison qui a été pensée pour "réécrire les codes de l'architecture alpine", selon son architecte, est loin de n'être qu'un design. L'extérieur est équipé d'une "piscine à débordement en béton et en verre, complètement suspendue et avec une coque transparente", poursuit Alessandro Costanza. Comme flottant dans les airs, le bassin de 30 mètres sera chauffé pour permettre d'en profiter toute l'année. Tous les autres produits communs aux villas de luxe sont inclus, de la cave à vin au spa en passant par la salle de fitness. Plus atypique... une chambre cryogénique. Celle dernière est refroidie par l'évaporation d'azote liquide à -100 degrés. Ce type d'équipement, très connu dans les milieux sportifs, soigne la douleur et les inflammations par le froid.

Suite à la première prise de contact en novembre 2022, la phase de conception a été rapide selon BlueArch. La présentation du chalet semble avoir plu au futur propriétaire qui a dit renouveler son intérêt. Seulement, Alessandro Costanza a révélé qu'entre-temps le terrain de 4 000 m2 avait été vendu. Cet imprévu ne devrait pas remettre en cause la faisabilité du projet : " Nous lui avons trouvé un deuxième espace, hors marché, très discret", conclut l'architecte. Aujourd'hui l'heure est aux discussions pour cette propriété estimée à plusieurs dizaines de millions d''euros.