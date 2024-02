Des prix bas et des crédits en baisse : c'est le moment d'acheter de l'immobilier mais ça ne va pas durer

Selon les professionnels du secteur immobilier, les acheteurs disposent d'une fenêtre de tir de quelques mois pour réaliser de belles opérations. Passé ce délai, il sera trop tard.

Après deux ans de crise, les vendeurs et les acheteurs de biens immobiliers peuvent enfin trouver leur bonheur. Pour cela, ils doivent en revanche s'y prendre rapidement, car d'ici quelques mois il sera peut être trop tard. Entre baisse des prix et chute des taux d'emprunts, des millions de Français peuvent conclure des affaires en or... à condition d'agir vite. Plusieurs facteurs expliquent ce vent vent favorable qui souffle sur le marché de l'immobilier.

Premièrement, les prix de l'immobilier dégringolent sur la majorité du territoire français. En cause, la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), a recensé seulement 875 000 ventes de logements en 2023. Un chiffre en baisse de 22% par rapport à l'année précédente. Or, moins il y a de ventes et plus le tarif des logements diminue.

Résultat, dans plus de 40 départements, "les prix des appartements et des maisons enregistrent une baisse allant de 0,5 à 9%", précise Loïc Cantin, président de la FNAIM. L'expert en immobilier souligne également que "la valeur des biens immobiliers a diminué d'environ 5,7% dans 8 des 10 plus grandes villes de France".

Ainsi, les potentiels acheteurs peuvent désormais profiter de tarifs particulièrement alléchants pour acquérir un bien immobilier. D'autant que cette baisse des prix est appelée à perdurer dans les mois qui viennent. Néanmoins, la réduction des tarifs n'est pas non plus trop marquée et permet donc aux vendeurs de céder leurs biens sans avoir à les brader.

Autre bonne nouvelle qui se profile à l'horizon : la baisse progressive des taux d'intérêts sur les crédits immobiliers. En effet, à cause de l'inflation, les banques ont été contraintes de relever les taux d'intérêts appliqués sur les emprunts bancaires. "Une décision qui a entrainé une forte hausse du coût des prêts, empêchant de nombreux ménages d'accéder aux crédits en 2023", explique Sandrine Allonier, porte parole du courtier en ligne, VousFinancer. Pour rappel, en l'espace d'un an, les taux de crédits sont passés de 2 à 4% en moyenne.

Toutefois, alors que l'inflation connait une certaine accalmie, les banques commencent à réduire les taux d'intérêts. Cela rend les prêts immobiliers plus abordables qu'auparavant. "Les taux ont chuté d'environ 0,40%, en ce début d'année, pour des crédits étalés sur 10, 15 ou 20 ans", indique Caroline Arnould, directrice générale du courtier CAFPI.

En clair, la réduction des prix de l'immobilier, conjuguée à la diminution des taux d'intérêts, va redynamiser un marché de l'immobilier qui était jusqu'alors en berne. Pendant plusieurs mois, les futurs acquéreurs vont profiter de tarifs attractifs et de taux d'intérêt en baisse. De leur côté, les vendeurs vont enfin pouvoir trouver preneur pour leurs biens.

Cependant cette éclaircie sur le marché immobilier ne va pas durer éternellement. Dès que les ventes repartiront à la hausse, la mécanique du marché va conduire à une augmentation des prix de l'immobilier.