L'Etat offre 600 euros à tous les particuliers, sans conditions de revenus, mais l'aide se termine bientôt

D'ici 2027, tous les logements devront obligatoirement être équipés d'un nouvel appareil. L'Etat a mis en place une aide pour encourager les ménages à s'adapter.

Personne ne va échapper à cette obligation. Peu importe leur lieu de résidence, peu importe leurs revenus, qu'ils soient propriétaires ou locataires, l'ensemble des habitants du pays devront se plier à ce nouvel impératif.

Car les textes de loi sont catégoriques : "tous les logements, qu'ils soient déjà existants ou neufs, devront être équipés d'un système de régulation automatique de la température par pièce". En clair, à partir du 1er janvier 2027, tous les logements, neufs ou anciens, loués ou achetés, devront avoir un thermostat dans chaque pièce possédant au moins un radiateur.

Concrètement, le gouvernement exige que chaque Français puisse programmer la température de son chauffage pièce par pièce. Il peut s'agir, par exemple, d'installer des têtes thermostatiques à ses radiateurs, avec ou sans thermostat connecté. Cette technologie permet d'ajuster la température de son logement en temps réel, selon la météo ou le moment de la journée. L'occupant du logement peut même régler la température à distance via son téléphone.

Selon l'Agence de l'environnement (Ademe), s'équiper d'un thermostat connecté permet de "réduire jusqu'à 15% sa facture de chauffage". En effet, avec un tel outil, la consommation en énergie est plus proche des besoins réels, et la température peut être adaptée à chaque pièce.

Problème, l'installation d'un thermostat connecté est très onéreuse. Il faut être prêt à débourser "entre 100 et 400 euros, et certains devis grimpent même à plus de 1 000 euros", indique le comparateur Hello Watt. Ainsi, respecter la future obligation imposée par l'Etat risque de coûter très cher. Néanmoins, une aide publique a été mise en place afin d'aider l'ensemble des Français à s'équiper. Que l'on soit propriétaire ou locataire, peu importe son niveau de vie, il est possible de profiter de ce coup de pouce financier dès lors qu'on installe un thermostat connecté dans son logement. Toutefois l'aide ne sera plus accessible après le 31 décembre 2024.

Le montant de l'aide dépend de la taille totale de la surface chauffée au sein du logement. Pour calculer cette surface il faut additionner le nombre de mètres carrés de chaque pièce possédant un radiateur. Si cette surface est inférieure à 35 m², alors le montant de l'aide s'élèvera à 260 euros. Pour une surface chauffée supérieure à 130 m², la subvention grimpe à 624 euros. Enfin, les logements dont la superficie est comprise entre 35 et 130 m², donneront droit à une aide qui oscille entre 312 et 572 euros.

Afin de profiter de l'aide à l'installation d'un thermostat connecté, il est nécessaire que la construction du logement ait été achevée depuis plus de 2 ans. L'installation doit avoir été faite par un professionnel mandaté par une entreprise signataire de la charte "Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce". La liste des professionnels agréés par l'Etat est disponible ici. A la fin des travaux l'aide est versée par virement ou par chèque au bénéficiaire.