Cet artisan dénonce "la future première cause des incendies électriques" : êtes-vous concerné ?

Images à l'appui, l'artisan et youtubeur s'inquiètent d'une installation inadaptée aux nouveaux usages de plus en plus répandue.

Dans une vidéo récente, l'artisan derrière le compte YouTube "DIY avec Polo" a attiré l'attention de ses abonnés sur ce qu'il considère comme "la future première cause des incendies électriques". Et ce qu'il montre à l'écran a effectivement de quoi faire "un peu peur". En effet, dans sa vidéo, l'artisan montre une prise de marque connue qui a fondu, bien qu'elle ait été correctement installée par un électricien professionnel. Et la prise en question était bien prévue pour une intensité de 16 ampères, qui est celle préconisée par le constructeur du véhicule électrique auquel était dédiée la prise. Tout le problème est que malgré ces précautions, la prise n'a pas résisté à l'usage intensif lié à la recharge régulière du véhicule.

Cela s'explique par le fait que les prises 16 ampères classiques, couramment utilisées dans les foyers pour les appareils électroménagers, ne sont en réalité pas conçues pour supporter une charge élevée en continu sur de longues périodes. Or, c'est précisément ce qui se produit lors de la recharge d'un véhicule électrique, qui nécessite un courant important pendant plusieurs heures, contrairement par exemple à un lave-vaisselle ou un lave-linge.

Cette utilisation intensive peut entraîner une surchauffe de la prise et de l'installation électrique, avec un risque accru d'usure prématurée, de dysfonctionnement et, dans le pire des cas, d'incendie. Face à ce danger, il est donc essentiel que les propriétaires de véhicules électriques prennent conscience de l'importance d'utiliser des prises adaptées à cette nouvelle réalité. Cela d'autant plus que l'adoption des véhicules électriques ne cesse d'augmenter.

La prise de 16 ampères, correctement installée, a malgré tout fondu. © DIY avec Polo

Pour garantir la sécurité et la performance de l'installation électrique lors de la recharge d'un véhicule électrique, il est donc fortement recommandé d'opter pour des prises 16 ampères renforcées, également appelées "Green'Up" ou prises renforcées pour véhicules électriques. Ces prises sont spécifiquement conçues pour gérer les courants élevés sur des périodes prolongées, réduisant ainsi les risques de surchauffe et d'usure prématurée.

Les principales différences entre une prise classique de 16 ampères et une prise renforcée sont les suivantes : une meilleure dissipation thermique car les prises renforcées sont conçues pour mieux gérer la chaleur générée par des courants élevés en continu, des contacts plus robustes car les matériaux et la conception des contacts électriques renforcées sont optimisés pour une utilisation prolongée et répétée à des courants élevés et enfin une sécurité accrue car elles intègrent souvent des protections supplémentaires pour éviter les risques de surchauffe et d'incendie.

Si vous possédez un véhicule électrique ou envisagez d'en acquérir un, il est primordial de faire vérifier votre installation électrique par un professionnel qualifié. N'attendez pas qu'un incident se produise pour agir.