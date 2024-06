Ces 7 nouveaux émojis arrivent sur les smartphones de tous les utilisateurs

L'Unicode Consortium a dévoilé les 7 nouveaux émojis qui doivent faire leur apparition sur nos claviers. Découvrez à quoi ils ressembleront.

Vous les utilisez chaque jour dans vos messages pour exprimer vos émotions ou illustrer vos propos de manière amusante et créative. Les émojis sont devenus incontournables dans nos conversations numériques. Pourtant, saviez-vous comment de nouveaux petits pictogrammes colorés sont régulièrement ajoutés à la bibliothèque officielle ?

C'est l'Unicode Consortium, une organisation à but non lucratif, qui supervise le développement et la standardisation des émojis au niveau international. Son rôle est de s'assurer que les émojis s'affichent de la même façon sur tous les appareils et systèmes d'exploitation.

Chaque année, l'Unicode reçoit des centaines de propositions de nouveaux émojis de la part d'utilisateurs du monde entier. Un sous-comité dédié étudie chaque proposition en détail en se basant sur plusieurs critères. L'emoji proposé exprime-t-il un concept clair et distinct ? Peut-il être combiné avec d'autres pour créer du sens ? Correspond-il à quelque chose de nouveau par rapport aux émojis existants ? Son niveau d'utilisation potentiel est-il élevé ?

Seule une poignée de candidats sont finalement retenus pour intégrer la liste officielle des émojis. Et l'Unicode a justement dévoilé les heureux élus qui devraient faire leur apparition dans la prochaine mise à jour !

Voici les 7 nouveaux émojis que vous pourrez bientôt utiliser sur vos smartphones et ordinateurs :

Un visage fatigué avec des cernes sous les yeux, pour exprimer l'épuisement Une empreinte digitale, symbole d'identité et de sécurité Un arbre sans feuilles, représentant l'hiver ou la sècheresse Un légume racine (betterave, navet...) qui complète la catégorie des aliments Une harpe, instrument de musique lié à l'amour et à la poésie Une pelle, outil indispensable pour creuser des trous ou déblayer Une tache de peinture, pour évoquer les couleurs et la créativité

Alors, lequel sera votre préféré ? Il faudra encore patienter quelques mois avant de pouvoir les utiliser. En effet, les caractères ont été ajoutés au standard Unicode mais chaque éditeur de systèmes (Apple, Google, Microsoft...) doit maintenant dessiner sa propre version des designs.

La liste définitive devrait être validée début juillet, pour une intégration progressive sur nos appareils d'ici la fin de l'année.

Si vous avez vous aussi une idée d'emoji, sachez que tout le monde peut soumettre une proposition à l'Unicode Consortium. Mais attention, le processus est très encadré. Votre proposition doit contenir une description détaillée, des exemples d'utilisation, des images en couleur et noir et blanc, ainsi que des statistiques prouvant son potentiel.

Alors, réveillez votre créativité et qui sait, peut-être que votre emoji fera un jour partie des favoris des utilisateurs du monde entier ! La prochaine campagne de propositions ouvrira au printemps 2025.