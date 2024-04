Cette ville à une heure de la mer est celle où la vie est la moins chère de France

Située à une heure de la la mer, cette préfecture française a été classée comme la plus intéressante pour le pouvoir d'achat de ses habitants...

Le coût de la vie en France est une préoccupation majeure pour de nombreux habitants, surtout en période d'inflation. Pourtant, certaines villes offrent un pouvoir d'achat plus avantageux que d'autres. C'est ce que révèle une étude menée par Le Parisien, qui a analysé les données de 96 villes-préfectures de France métropolitaine.

Pour établir ce classement, plusieurs critères ont été pris en compte : le salaire moyen, le prix des transports (carburants et transports collectifs), celui du panier de courses, de l'immobilier, du taux de taxe foncière et d'une place de cinéma. Chaque donnée s'est vue attribuer un coefficient pour déterminer une note globale sur 20.

Il ressort de cette analyse que ce sont principalement les villes moyennes qui tirent leur épingle du jeu en matière de pouvoir d'achat. Des cités comme Rodez (Aveyron), Laval (Mayenne) ou Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) permettent à leurs habitants de bénéficier d'une qualité de vie optimale par rapport à d'autres territoires.

L'Ouest de la France se montre particulièrement attractif. Nantes (Loire-Atlantique) se positionne comme la première grande ville française de la liste, à la 20e place. Dans cette région, les tickets de caisse sont moins élevés grâce à une forte concurrence entre enseignes. Par ailleurs, les prix de l'immobilier et de l'essence y sont plus abordables que dans d'autres zones géographiques.

Mais l'Est n'est pas en reste. Nevers (Nièvre), Belfort (Territoire de Belfort), Chaumont (Haute-Marne) ou encore Épinal (Vosges) se hissent dans le top 10, notamment grâce à des prix de l'immobilier relativement bas. À Nevers par exemple, le mètre carré avoisine les 900 euros, selon Guillaume Martinaud, président d'Orpi.

En revanche, les grandes métropoles se retrouvent majoritairement en bas du classement. Montpellier pointe à la 90e position, Marseille à la 84e, Lyon à la 58e et Paris à la 77e. Si les salaires y sont légèrement plus élevés qu'ailleurs, ils ne suffisent pas à compenser un coût de la vie au quotidien nettement supérieur, que ce soit pour les courses, les transports, les loisirs ou le logement.

Et c'est finalement Niort, préfecture des Deux-Sèvres, qui décroche la première place avec une note de 14,16/20. Située à une heure du littoral atlantique, cette ville d'environ 59 000 habitants a un atout majeur : la gratuité des transports en commun depuis 2017, qui lui permet de faire la différence face aux autres villes du classement. Une mesure difficile à mettre en place dans les grandes agglomérations au vu du coût des infrastructures.

Avec son patrimoine historique mêlé d'architecture contemporaine, ses espaces verts, sa proximité avec le Marais poitevin et sa vie culturelle et sportive dynamique, Niort semble réunir de nombreux atouts pour concilier pouvoir d'achat et qualité de vie. De quoi donner des idées à ceux qui souhaitent changer d'air sans trop impacter leur budget.