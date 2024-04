Voici la somme d'argent nécessaire pour faire partie des 1% les plus riches

La richesse mondiale atteint des sommets vertigineux en 2024. Mais combien faut-il posséder pour faire partie de l'élite des plus fortunés de la planète ?

La concentration des richesses entre les mains d'une poignée d'individus n'a jamais été aussi forte. Selon le dernier rapport sur la richesse mondiale publié par le cabinet Knight Frank, le nombre de personnes ultra-riches, possédant au moins 30 millions de dollars d'actifs, a bondi de 4,2% en 2023 pour atteindre 626 619 individus, effaçant le recul enregistré en 2022.

Si intégrer le cercle des ultra-riches reste un rêve inaccessible pour la plupart, rejoindre le club des 1% les plus fortunés semble paradoxalement plus à portée de main. Mais le ticket d'entrée varie considérablement d'un pays à l'autre, révèle le rapport de Knight Frank.

C'est à Monaco que la barre est placée le plus haut. Dans la principauté méditerranéenne, réputée pour héberger une population à très hauts revenus, il faudra disposer d'un patrimoine d'au moins 12,8 millions de dollars pour se hisser parmi les 1% les plus riches. Le Luxembourg et la Suisse complètent le podium des pays où le seuil d'accès au club des 1% est le plus élevé.

Aux États-Unis, 5,8 millions de dollars d'actifs sont requis pour faire partie des privilégiés du 1%. C'est nettement plus qu'en Chine, où seulement 1 million de dollars suffit pour intégrer le club des 1%. Le Japon se situe entre les deux, avec un seuil à un peu moins de 2 millions de dollars selon l'article de MarketWatch.

Il convient toutefois de relativiser ces montants en les rapportant au coût de la vie dans chaque pays. Ainsi, si 1 million de dollars suffisent à intégrer le club des 1% en Chine, cela ne permettra pas forcément de mener le même train de vie qu'un Américain disposant de 5,8 millions de dollars, seuil d'entrée dans le 1% aux États-Unis. De même, les 12,8 millions de dollars requis à Monaco doivent être mis en perspective avec le coût de l'immobilier et des services dans la principauté, parmi les plus élevés au monde. Être dans le 1% n'a donc pas la même signification partout. Le pouvoir d'achat et le niveau de vie associés à ce statut varient fortement d'un pays à l'autre.

Au-delà de ces disparités géographiques, l'optimisme quant aux perspectives d'enrichissement diffère aussi sensiblement selon les classes d'âge. D'après l'enquête d'opinion réalisée par Knight Frank auprès de gérants de fortune, 75% des membres de la génération Z (née entre 1997 et 2012) s'attendent à voir leur patrimoine augmenter en 2024, contre un peu plus de 50% seulement chez les baby-boomers (nés entre 1946 et 1964) et la génération X (née entre 1965 et 1980).

Face à la montée des inégalités, l'écart abyssal entre les grandes fortunes et le reste de la population promet de rester au cœur des débats dans les années à venir. La question de la répartition des richesses s'annonce plus que jamais comme un défi majeur pour nos sociétés.